SPK'dan Aygaz'ın borçlanma ihracına onay

Aygaz, borçlanma ihraca başvurusuna SPK'dan onay aldı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 3 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin; 3.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihracı için yapmış olduğu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2025 ve 7/255 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ekte, Başvuru Formu ile onaylı İhraç Belgesi ve eki bilgilerinize sunulmuştur" denildi.