  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. SPK'dan Aygaz'ın borçlanma ihracına onay
Takip Et

SPK'dan Aygaz'ın borçlanma ihracına onay

Aygaz, 3 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SPK'dan Aygaz'ın borçlanma ihracına onay
Takip Et

Aygaz, borçlanma ihraca başvurusuna SPK'dan onay aldı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 3 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin; 3.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihracı için yapmış olduğu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2025 ve 7/255 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ekte, Başvuru Formu ile onaylı İhraç Belgesi ve eki bilgilerinize sunulmuştur" denildi.

Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattıAvrupa borsaları haftayı düşüşle kapattıBorsa Haberleri

 

KFC, Pizza Hut kapandı! Fast food devleri harekete geçti: Özel ekip görevlendirdiKFC, Pizza Hut kapandı! Fast food devleri harekete geçti: Özel ekip görevlendirdiEkonomi

 

Şirket Haberleri
Corendon Airlines ve Hopi iş birliği yaptı
Corendon Airlines ve Hopi iş birliği yaptı
Protel'den sigarayı bırakmaya teşvik izni
Protel'den sigarayı bırakmaya teşvik izni
15. yılını kutlayan PayTR, işlem hacmini yüzde 104, üye iş yeri adedini yüzde 36 büyüttü
15. yılını kutlayan PayTR, işlem hacmini yüzde 104, üye iş yeri adedini yüzde 36 büyüttü
Şişecam’dan Kuzey İtalya kararı! Geçici olarak üretim durdurulacak
Şişecam’dan Kuzey İtalya kararı! Geçici olarak üretim durdurulacak
UPT fiziki ağını Faturamatik PTN ile güçlendirdi
UPT fiziki ağını Faturamatik PTN ile güçlendirdi
Otowatt ile elektrikli araçlar yeşil enerjiyle buluşuyor
Otowatt ile elektrikli araçlar yeşil enerjiyle buluşuyor