KFC, Pizza Hut kapandı! Fast food devleri harekete geçti: Özel ekip görevlendirdi

İş Gıda’nın konkordato sürecine girmesiyle 7 bin çalışan zor durumda kaldı. Gerek yeme içme sektöründen gerek hazır giyim sektöründen çalışanların mağdur olmaması için destek açıklamaları gelmeye başladı. Burger King, Popeyes, Arby’s, Subway, Sbarro, Usta Pideci ve Usta Dönerci gibi markalarıyla Türkiye’de 1.830 restoranında 22 bin kişiyi istihdam eden TAB Gıda, yeni işe alımlarda zor günler geçiren KFC ve Pizza Hut çalışanlarına öncelik verme kararı aldı.

TAB Gıda: Özel bir ekip yetkilendirdik

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre TAB Gıda yönetiminden yapılan açıkamada, “Sektörümüz gereği işe aldığımız çalışma arkadaşlarımız arasında eski İş Gıda çalışanlarını önceliklendiriyoruz. Sürecin takibi için işe alım departmanımızda özel bir ekip yetkilendirdik. Önümüzdeki dönemde de arkadaşlarımıza öncelik tanımaya devam edeceğiz” denildi.

McDonald's: İş Gıda çalıanlarına öncelik verilecek

McDonald’s Türkiye yönetimi de verdiği bilgide yeni işe alımlarda İş Gıda çalışanlarına öncelik verileceğini bildirdi.

Dürümle: Fırsat olursa memnuniyetle alırız

160’a yakın restoranda 1500 kişiye istihdam sağlayan Dürümle’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Sulkalar, büyüyen bir marka olduklarını ve kalifiye elemana her zaman ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Sulkalar, “Bu yıl 40-50 arasında şube açıp yılı 200 civarında mağazayla kapatmayı hedefliyoruz. Biz büyüyen bir markayız, zaten eğitimli, kalifiye elemana ihtiyacımız var. KFC ve Pizza Hut kadrosu da öyle… Dürümle olarak devamlı şube açıyoruz, fırsat olursa memnuniyetle alırız. Nitelikli iş gücüne her zaman kapımız açık." dedi.

Etiler Marmaris: Çalışanlara destek olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz

Etiler Marmaris Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Eripek de sosyal iş ağından “Son dönemde gıda perakende sektöründe yaşanan gelişmeler nedeniyle İş Gıda bünyesindeki KFC ve Pizza Hut restoranları ile Peyman markasında görev yapan birçok değerli çalışan, işsizlik riski ile karşı karşıya kalmıştır. Etiler Gıda ve Ticari Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. olarak bu durumu yakından takip ediyor ve sektördeki çalışanlara destek olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Etiler Marmaris Kuruyemiş, Etiler Marmaris Burger, Etiler Marmaris Döner markalarımızla büyüyen ekibimize yeni çalışma arkadaşlarını katmak istiyoruz. Gıda ve perakende sektöründeki tecrübeli çalışanlar için çalışma ve istihdam fırsatları sunmaya hazırız.

Bu dayanışma hareketi kapsamında, işsizlik riski yaşayan çalışanların yeni iş fırsatları ile buluşmasını sağlamak için hem bireysel başvurulara hem de diğer işverenlerin dayanışma katkılarına açığız. Bu harekete dahil olarak sektöre destek vermek isteyen kurum ve kuruluşlar, yorum yaparak veya doğrudan bizimle iletişime geçerek ya da doğrudan dayanışmanın bir parçası olabilirler.” dedi.