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Standart Cıvata Genel Müdürü Kuntay Ayberkin oldu

Norm Holding, stratejik atamalarla organizasyon yapısını daha da güçlendirmeye devam ediyor. İnşaat malzemeleri sektöründeki 20 yılı aşkın tecrübesi ve başarılarıyla dikkat çeken Kuntay Ayberkin; Standart Cıvata’ya (STD) Genel Müdür olarak atandı.

Haber Merkezi
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Standart Cıvata Genel Müdürü Kuntay Ayberkin oldu
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Norm Holding şirketlerinden, hırdavat sektörünün lider firması Standart Cıvata’nın (STD) yeni Genel Müdürü inşaat malzemeleri sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip Kuntay Ayberkin oldu.

Ayberkin; elliden fazla ülkeye cıvata, somun, vida, sac parçalar, sıcak dövme ürünleri, rondela, dübel, paslanmaz bağlantı elemanları, özel bağlantı elemanları ve hırdavat ürünleri tedarik eden STD'nin yurt içi satış ve ihracat operasyonlarından sorumlu olacak.

Kuntay Ayberkin kimdir?

Lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Kuntay Ayberkin, yüksek lisans derecesini Koç Üniversitesi Yönetici MBA Programı’ndan aldı. Kariyerine Re-Va Tıbbi Cihazlar’da Üretim Mühendisi olarak başlayan Ayberkin, 2006 yılında bünyesine katıldığı Hilti’de Müşteri Yöneticisi, Bölge Satış Müdürü, Anahtar Projeler Satış Müdürü ve Satış Direktörü rollerini üstlendi. Ayberkin, 2021 yılından bu yana Hilti Orta Doğu ve Orta Asya’dan Sorumlu Satış Direktörü olarak görev yapıyordu.

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