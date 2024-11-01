Suna Yeşilli Gönener, Burgan Bank Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı oldu

Sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdüren Burgan Bank’ın yeni Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Suna Yeşilli Gönener oldu. Bankacılık ve kurumsal iletişim alanlarında uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olan Gönener, Burgan Bank’ta güçlü bir kurumsal kimlik inşa ederek bankanın marka algısını daha da ileriye taşıma görevini üstlenecek.

Suna Yeşilli Gönener kimdir?

Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Suna Yeşilli Gönener, İş hayatına 2013 yılında, Akbank Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcılığı pozisyonunda başladı. 4 yıllık müfettişlik deneyimi sonrası, Akbank Kurumsal İletişim Bölümü’nde bütçe yönetimi sorumluluğunu üstlenen Suna Yeşilli Gönener, devam eden yıllarda kurumsal iletişim bölümünde farklı görev ve sorumluklarda yer aldı. Son olarak Akbank İletişim Anlaşmaları Müdürü olarak görev yapıyordu.