Suriye, Lazkiye Limanı'nın işletmesini Türk ortaklı şirkete verdi

Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Otoritesi, Lazkiye Limanı'ndaki konteyner terminalinin işletilmesi için Fransız nakliye ve lojistik devi CMA CGM ile yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Yeni anlaşmanın güncellenmiş şartlar ve gelir paylaşımı düzenlemelerini içerdiği belirtilirken, tarafların geçmiş borçlarını karşılıklı olarak ödeyerek uzlaştığı ifade edildi.

Bu gelişme, CMA CGM'in sahiplik yapısı nedeniyle Türk iş dünyasıyla da ilgili. Dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketlerinden biri olan CMA CGM Group’un yüzde 24 hissesi, Başkan ve CEO’luk koltuğunda Robert Yüksel Yıldırım’ın oturduğu Yıldırım Holding’e ait.

Yeni anlaşmada gelir paylaşımı ve sözleşme süresi yeniden düzenlendi

Suriye liman otoritesinin yaptığı açıklamada, yeni sözleşmenin güncellenmiş şartlar içerdiği vurgulanırken, detaylar paylaşılmadı. Ancak müzakerelere yakın bir Suriyeli kaynak, Reuters’a yaptığı açıklamada, yeni sözleşmeye giden süreçte gelir dağılımı, sözleşme süresi ve teknik iyileştirmelerin tartışıldığını belirtti.

Kaynak, Suriyeli yetkililerin önceki sözleşmeye kıyasla daha büyük bir gelir payı talep ettiğini, terminalin kiralama süresinin kısaltılmasını ve altyapıda iyileştirmeler yapılmasını istediğini aktardı. Bu teknik iyileştirmeler arasında yeni bir gemi güvertesi eklenmesi de bulunuyor.

Lazkiye Limanı Suriye'nin en önemli ticaret kapısı

Lazkiye Limanı, Suriye'nin ana deniz ticaret kapısı konumunda bulunuyor. CMA CGM, 2009 yılından bu yana terminali işletiyor ve sözleşmesi çeşitli tarihlerde yenilendi. Son olarak, dönemin Suriye lideri Beşar Esad yönetimi tarafından Ekim 2024'te 30 yıl daha uzatılmıştı.

Ancak 8 Aralık'ta muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle Esad devrildi ve ülke yönetimi şu anda geçici bir hükümete devredilmiş durumda. Ahmed eş Şara liderliğindeki yeni yönetimin, limanın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol haritası çizeceği belirsizliğini koruyor.

CMA CGM’de Yıldırım Holding’in de hissesi var

CMA CGM, Fransız-Lübnanlı milyarder Rodolphe Saade ve ailesi tarafından yönetiliyor. Ancak şirketin hissedarları arasında Yıldırım Holding de bulunuyor.

Robert Yüksel Yıldırım, 2011 yılında CMA CGM'in 5 milyar doları aşan borçlarını ödemekte zorlanması üzerine şirkete 500 milyon dolar yatırım yaparak yüzde 20 hisseye çevrilebilir bono aldı. 2013 yılında 100 milyon dolar daha yatırım yaparak yüzde 4 ek hisse aldı.

Yıldırım Holding, o dönemki anlaşmaya göre hisseleri iki yıl içinde Saade Ailesi’ne geri satmayı planlıyordu, ancak süreç farklı ilerledi. Yüksel Yıldırım halen CMA CGM’in yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.