Suwen, mağaza sayısını 191’e çıkardı

Suwen, Niğde Cadde, Mersin Tarsu AVM ve Van Mall AVM’de yeni mağazalarını açtı. Niğde’deki ilk mağazasını açan Suwen’in yeni mağazalarla birlikte mağaza sayısı Mersin’de 4’e Van’da ise 2’ye çıktı. Yeni mağazalarla birlikte yurtiçi mağaza sayısı 168’e ulaşan SUWEN, yurtiçi-yurtdışı mağazalarla birlikte toplam 191 mağazaya ulaştı.

Türkiye ve globalde yaygın mağaza ağı ile dünya markası olmayı hedefleyen Suwen, Türkiye’de perakende ağını genişletmenin yanı sıra ana ihracat pazarı Ortadoğu ve Körfez Bölgesi ile orta ve uzun vadede Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya, Türk cumhuriyetleri ve Rusya pazarlarında da büyümeye odaklanıyor.