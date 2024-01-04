Swarm Foundation, yeni depolama ağı Swarm 2.0'ı duyurdu

Swarm, geliştirdiği yeni çözümlerle ortak bir sabit diske erişimi olan programlara duyulan ihtiyaçlara katkı sunmaya devam ediyor. Swarm, bu doğrultuda yeni depolama ağı Swarm 2.0’ı duyurdu.

2021 yılından bu yana bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren Swarm Foundation, Swarm 2.0 güncellemesiyle çalışmalarını bir adım öteye taşımayı planlıyor. Güncellemeyle birlikte çalışma süresi, dikkate değer ölçeklenebilirlik ve gelecekte artmaya hazır olan UL/DL hızları, sadece 2023 yılında ağda 10 kat büyüme sağlandı.

ESA ve Polygon Village, verilerin özel ve açık bir biçimde kullanılmasını ve teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Swarm ekosistemine katıldı. Ayrıca Swarm 2.0, sunduğu hizmetlerle yalnızca Polygon Village ve ESA ile değil; Kiwix, Streameth, Dappnode ve Etherna gibi birçok kuruluşla da önemli iş birlikleri için zemin oluşturuyor.

Price Oracle, kendi türünde ilk

Öte yandan Swarm 2.0’ın sunduğu özelliklerden biri olan ve 2023 yılı Kasım ayında başlatılan Price Oracle sistemi, kendi türündeki ilk olma özelliği taşıyor. Arz ve talebe dayalı olarak çalışan sistem, Swarm’ın depolama fiyatlarını otomatik, adil, şeffaf ve eşitlikçi bir şekilde gerçek zamanlı olarak ayarlıyor.

Yine sunulan bir diğer özellik Eraser Coding (EC) ise veri erişilebilirliği hizmeti sağlıyor. Swarm ağının en büyük iyileştirmelerinden biri olarak öne çıkan Eraser Coding, ağda yaşanan felaket durumları dahil olmak üzere veri erişilebilirliğini garanti ediyor.

Swarm Foundation, ilerleyen süreçte üretim aşamasına geçerek ağı güçlendirmeye ve toplum merkezli bir geliştirme modelini desteklemeye odaklanacak. Bu yaklaşım ise Swarm’ın kullanıcılar tarafından şekillendirilmesini sağlayacak.