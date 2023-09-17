Taç Ev ve Mutfak Eşyaları, 2023’te iki kat büyüme bekliyor

MURAT KÜÇÜK/İSTANBUL

Geçtiğimiz yılı yüzde 30 büyüme ve 850 milyon TL ciro ile kapatan Taç Ev ve Mutfak Eşyaları, 2023’te de bu trendi sürdürmeyi hedefliyor. “Bu sene sonunda, geçtiğimiz yıla göre iki kat büyüme bekliyoruz” diyen Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, dövizdeki dalgalanma nedeniyle yılın kendileri için zor geçtiğine dikkat çekti.

Çetin koşulların özellikle karlılığa olumsuz şekilde yansıdığını ifade eden Esra Kuştemir, “İhracatta döviz artışından kaynaklı bir hareketlilik olsa da maliyet artışları ve dolar cinsinden hammadde fiyatlarının yükselişi tüm ihracatçıları olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi” dedi. Bu dönemde e-ihracata ağırlık verdiklerine dikkat çeken Kuştemir, özellikle Rusya pazarında ivme kaydettiklerini ve toplam cironun yüzde 25’nin ihracattan geldiği bilgisini paylaştı. Öncelikli hedefin Türkiye'de e-ticaret ile büyümek olduğunu belirten Kuştemir, “Uzun dönemde ise e-ihracat ile global marka olmayı kendimize hedef koyduk ve bütün yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz” dedi. Önümüzdeki dönem maliyetlerin daha da artmasını beklediklerini ifade eden Kuştemir, birçok önlem alınmasına rağmen maliyet artışlarının kısa vadede düşmesinin mümkün görünmediğini söyledi.

Talebimiz, üretici kredi musluklarının açılması

Sektör hakkında da konuşan Esra Kuştemir, sektörün ihracat fazlası verenler kategorisinde yer aldığına dikkat çekti. “Sektörümüz 2022’yi 4,65 milyar dolar ticaret fazlasıyla kapattı” diyen Kuştemir şu değerlendirmede bulundu: “Hammadde fiyatları ve işçilik giderlerindeki artış, kalifiye eleman eksiği, kredi kaynaklarına erişim sıkıntısı gibi etmenler üreticiyi ciddi anlamda vurdu. Hükümetimizin üreticiyi koruyan nitelikte çalışmalar yapması gerekiyor. Üretici kredilerinin açılması, hammaddede devletin toplu alım yaparak üreticinin Çin’deki rakiplerimiz gibi daha ucuz maliyetle hammaddeye ulaşmasını sağlaması gibi hamleler, küresel pazarda bizleri daha rekabetçi yapacaktır.”

2 fabrikada yılda 5 milyon adet üretim yapılıyor

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ve Muratlı ilçelerindeki toplam 70 bin metrekare alana kurulu 2 fabrikada, yılda yaklaşık 5 milyon adet tencere ve sütlük gibi çelik ürün ürettiklerini söyleyen Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, “Aynı zamanda 25 bin metrekarelik de depomuz var. Şu an kendi alanımızda Türkiye'nin en büyük üreticisi konumundayız” dedi. 450’den fazla çalışanları olduğunu hatırlatan Esra Kuştemir, 22 de mağazaları olduğu bilgisini paylaştı. Bu sene döküm ürünler ile fark yarattıklarını söyleyen Kuştemir, “Bunun dışında mutfakta her şeyi sunmak adına elektrikli küçük ev eşyaları satışlarına ağırlık verdik. Elektrikli gruplarda yenilikler yapmaya başladık ve çeşidi arttırmak konusunda kararlıyız” dedi.