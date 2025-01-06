TALPA'nın başkanı yeniden Okan Üreksoy oldu
Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Olağan Genel Kurulu’nu ‘BEYAZ LİSTE’ kazandı. TALPA’nın başkanı yeniden Kaptan Pilot Okan ÜREKSOY oldu.
Türkiye Havayolu Pilotları Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Bakırköy Titanic Port Hotel'de yapıldı.
Tek listenin katıldığı seçimi, Kaptan Pilot Okan ÜREKSOY liderliğindeki BEYAZ Liste kazandı. 130 oy kullanılan seçimde, 2 oy da geçersiz sayıldı. 128 geçerli oyun tamamını alan BEYAZ Listenin başkan adayı Okan ÜREKSOY 13 dönem 2025-2027 yılları arasında yönetim kurulu başkanı olarak kurullarıyla birlikte görev seçildi.
Genel Kurulda ayrıca, İstanbul Valiliği / İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Dernek Tüzüğünün bazı maddelerinde de değişikliğe gidildi.