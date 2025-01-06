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TALPA'nın başkanı yeniden Okan Üreksoy oldu

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Olağan Genel Kurulu’nu ‘BEYAZ LİSTE’ kazandı. TALPA’nın başkanı yeniden Kaptan Pilot Okan ÜREKSOY oldu.

Haber Merkezi
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TALPA'nın başkanı yeniden Okan Üreksoy oldu
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Türkiye Havayolu Pilotları Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Bakırköy Titanic Port Hotel'de yapıldı.

Tek listenin katıldığı seçimi, Kaptan Pilot Okan ÜREKSOY liderliğindeki BEYAZ Liste kazandı. 130 oy kullanılan seçimde, 2 oy da geçersiz sayıldı. 128 geçerli oyun tamamını alan BEYAZ Listenin başkan adayı Okan ÜREKSOY 13 dönem 2025-2027 yılları arasında yönetim kurulu başkanı olarak kurullarıyla birlikte görev seçildi.


 
Genel Kurulda ayrıca, İstanbul Valiliği / İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Dernek Tüzüğünün bazı maddelerinde de değişikliğe gidildi.

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