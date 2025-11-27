  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Tandem, INDEX G serisi tornalama merkezleri ile yeni bir dönemi başlatacak
Geride kalan 20 yılda, verimlilik konusunda akla gelen ilk firmalardan bir tanesi olduklarını vurgulayan Tandem Genel Müdürü Tankut Koçak, pazara sundukları yeni ürünlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Koçak, mühimmat ve havacılık sanayilerine özel çözümler sunan INDEX G serisinin yüksek teknolojili yapısına dikkat çekti.

INDEX, NOMURA DS, HORKOS, SHIMADA, ROSA ERMANDO VE MILUTENSIL markalarının yanı sıra, kendi bünyesinde ihtiyaca yönelik anahtar teslim projeler de sunabilen az sayıda firmadan biri olduklarını söyleyen Tandem Genel Müdürü Tankut Koçak, farklı sektörlere özel çözümler sunarak pazarda büyüdüklerini dile getirdi. Elektrikli otomobil sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için NOMURA DS tezgahlarını pazara sunduklarını hatırlatan Tankut Koçak, şimdi de her geçen gün daha da karmaşık parça yapılarına ihtiyaç duyan ve sert malzeme işlemenin arttığı savunma sanayi için INDEX G serisi modellerini müşterileriyle buluşturduklarına dikkat çekti.

Tandem, INDEX G serisi tornalama merkezleri ile yeni bir dönemi başlatacak - Resim : 1

Tankut Koçak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle mühimmat ve havacılık sektöründe her geçen gün artan tornalama merkezi yatırımları, alüminyum dışındaki sert malzemelerin üretiminde daha hassas ve daha dayanıklı tezgah ihtiyaçları yaratıyor. INDEX G serisi bu konuda titreşimden arınmış mineral döküm gövdesi, hidrostatik yataklamalı Ram yapısı, farklı kombinasyonlarla çeşitlendirilebilen maksimum çift taret ve B eksen iş mili, taşlama yapabilen rijitlikte gövde yapısı ve de INDEX bünyesinde geliştirilen sayısız işleme teknolojisi ile rakipsiz bir ürün olarak piyasaya giriş yapıyor. Rakipler ile kıyaslandığında parça zamanlarında yüzde 50’ye varan tasarruf imkanı sunarak hem gücü hem de hızı bir arada sunuyoruz.”

“Müşteri, INDEX’in kalitesine aşikar”

Tandem ile çalışan müşterilerin yapılan ticaret sırasında sadece bir makine değil, aynı zamanda bir çözüm ortağı da satın aldıklarının altını çizen Koçak, INDEX ve Tandem tarafından sunulan kapsamlı satış sonrası destekleri sayesinde hem sorunsuz bir üretim hattının hem de hızlı devreye almanın üreticiler için çok önemli olacağını belirtti. Bugüne kadar birçok firma tarafından tercih edilen INDEX çok milli otomatlar ile müşterilerin tanıdığı kalitenin aynı şekilde INDEX G serisi ile de devam ettiğini vurgulayan Koçak, G serisi tezgahlarını bu sene Maktek Fuarı’nda da sergileyerek daha çok firmaya ulaşmak istediklerini, Almanya’da düzenlenen INDEX Open House kapsamında fabrikaya yaptıkları geziler ile birlikte de son teknolojileri üreticiler ile buluşturduklarını aktardı.

“Kaliteli servis hizmeti en güçlü yanımız”

Hem doğrudan ekipman satışı hem de anahtar teslim proje modeli ile çalıştıklarını belirten Tandem Genel Müdürü Tankut Koçak, “Çoğunlukla proje satışı şeklinde çalışıyoruz. Türkiye’nin her noktasına kaliteli insan kaynağı ile servis hizmeti götürebiliyoruz. Kaliteli servis hizmetini en güçlü yanımız olarak tanımlayabiliriz.  Bu başarılı ağ için alanında uzman insanlardan güçlü bir servis sistemi kurduk” ifadelerini kullandı.

