TAV CEO’su Serkan Kaptan: Bazı ülkeler Türkiye'den daha ucuz hale geldi

TAV Havalimanları CEO’su Serkan Kaptan, CNBC-e’de şirketin geleceği ve sektörün gelişimine dair önemli açıklamalar yaptı.

2025 yılı için net finansal hedefler belirlediklerini belirten Kaptan, "2025 yılı için hedeflerimizi netleştirdik. Ciro beklentimizi 1 milyar 750 milyon euro ile 1 milyar 850 milyon euro arasında tutuyoruz. FAVÖK hedefimiz ise 520 milyon ile 590 milyon euro arasında olacak. Net kârımızın bu yıl daha iyi olmasını bekliyoruz. Durumumuzu korusak bile olumlu bir sonuç alırız" şeklinde konuştu.

Kaptan, “Bu yıl Merkez Bankası’nın önerdiği kurlardayız. Euro için 42 ortalama gibi düşünüyoruz. Bunu duruma göre revize ediyoruz. Yılın ikinci yarısında biraz daha kurda değerlenme bekliyoruz. Özellikle euroda dolara karşı değerlenme bekliyoruz. Doları, euro karşısında fazla değerli görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye kıyasla bazı ülkelerde farklı iş modelleri uygulanıyor"

TAV Havalimanları CEO’su Serkan Kaptan, yurtdışındaki operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu ve Türkiye'ye kıyasla bazı ülkelerde farklı iş modelleri uygulandığını belirterek, bu durumun kârlılık seviyelerine yansıdığını ifade etti.

Kaptan, Gürcistan'da yaklaşık 5 milyon yolcusuyla havalimanının EBITDA'sının güçlü olduğunu vurgularken, Kazakistan’ın da benzer şekilde yüksek bir kârlılık seviyesinde olduğunu dile getirdi. "Bu fark, yalnızca terminal işletmeciliğiyle sınırlı değil. Yurtdışında, uçak hizmetleri, pistler ve park alanları gibi havacılıkla ilgili tüm hizmetleri yönetiyoruz. Türkiye'deki operasyonlarımız ise genellikle terminal, otopark ve ticari alanlarla sınırlı kaldığı için yurtdışı operasyonlarımızda daha fazla ağırlık söz konusu" dedi.

‘Türkiye’de iş gücü maliyetleri arttı’

Özellikle operasyonel maliyetler konusunda da yurtdışı pazarının daha dengeli olduğunu belirten Kaptan, Türkiye’de iş gücü maliyetlerindeki artışa dikkat çekti, bazı ülkelerin Türkiye’den daha ucuz hale geldiğini vurguladı:

“Yurtdışında maliyetlerimiz daha dengeli. Artık hemen hemen bazı ülkeler Türkiye’den daha ucuz olmaya başladı. Eskiden biz Türk iş gücünün hem kaliteli hem uygun olmasıyla övünürdük ama bizim iş gücü maliyetimiz arttı.”

Kaptan, “Yatırımların nakde dönüştüğünü bu yılın ikinci yarısından itibaren göreceğiz” diye devam etti.

"Alman yolcularımız bir numarada"

Türkiye’nin turizm sektörü açısından beklentilerini değerlendiren Kaptan, 2024 yılında Antalya’nın gösterdiği büyüme performansının devam etmesini beklediklerini belirtti:

“Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısının artmasını bekliyoruz. Yaklaşık yüzde 40 kadar bir Rus yolcu kaybımız var. Fakat bu Rus yolcudaki kaybı Avrupalı yolcu doldurdu. Alman yolcularımız bir numarada. Arkasından İngiliz ve Polonyalı yolcular geliyor. 2024’te Antalya yüzde 7 büyüdü, bu yılda da yüzde 7 bekleriz.”