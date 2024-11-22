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TAV Güvenlik, Vadistanbul AVM’de hizmete başladı

TAV Güvenlik, Vadistanbul AVM’de fiziki güvenlik hizmetlerinin yanı sıra elektronik güvenlik çözümleriyle entegre olarak hizmet verecek.

Haber Merkezi
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TAV Güvenlik, Vadistanbul AVM’de hizmete başladı
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TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV Güvenlik, Vadistanbul AVM’de güvenlik hizmeti vermeye başladı. Şirket, bu proje için özel olarak tasarlanmış giriş-çıkış kontrolleri, devriye görevleri, CCTV merkezi, elektronik güvenlik ekipmanlarının kullanımı, acil durum yönetimi, personel ve ziyaretçi güvenliği, denetim-raporlama ve personel eğitimi gibi hizmetler sağlayacak. Ayrıca özel etkinliklerde K9 birimiyle destek verecek.

"Özel eğitimli kadromuzla güvenliği en üst seviyede sağlayacağız"

TAV Özel Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, “TAV Güvenlik Hizmetleri’nin 25 yıllık deneyimini Vadistanbul AVM’ye taşıyacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. İnsan odaklı güvenlik anlayışımızı, yapay zeka destekli uzaktan izleme, alarm ve raporlama gibi teknolojik çözümlerle birleştirerek, bu projenin farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik entegre güvenlik hizmetlerini sağlayacağız. Koruma, kontrol, denetim, eğitim ve acil müdahale konularında özel eğitimli kadromuzla güvenliği en üst seviyede sağlayacağız.” dedi.

TAV Güvenlik Hizmetleri, Türkiye genelinde 9 havalimanı ve 133 tesis olmak üzere toplam 142 noktada, yaklaşık 4 bin çalışanıyla güvenlik sistem ve cihazlarının kullanımı, iletişim ve takım çalışması, stres yönetimi, yangın ve müdahale teknikleri, acil durum ve ilk yardım eğitimi gibi prosedürlerle tam donanımlı hale getiriliyor.

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