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En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Ödülünü DG Geri Kazanım aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde düzenlenen, Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nda DG Doğru Geri Kazanım firması “En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirket” seçildi.

Haber Merkezi
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En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Ödülünü DG Geri Kazanım aldı
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ANKARA (EKONOMİ)

Dönüştüren Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve DG Geri Kazanım CEO’su Nagihan Çakır Yılmaz, En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirket Birincisi Ödülü’nü Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.

Ödülün sadece bir başarı değil, aynı zamanda kadınların girişimcilik ekosistemine güçlü bir şekilde yer alabileceğinin somut kanıtı olduğunu belirten Nagihan Çakır Yılmaz,

“DG Doğru Geri Kazanım olarak, çevre dostu ve yenilikçi çözümlerle geleceğe katkı sağlamak için çıktığımız bu yolda, aldığımız bu ödül bize ilham ve motivasyon kaynağı oldu. Dönüştüren Kadınlar Derneği çatısı altında ise kadınların girişimciliğini güçlendirmek, çevresel ve toplumsal farkındalık yaratmak adına yaptığımız çalışmaların takdir edilmesi doğru bir yolda olduğumuzun en somut göstergesi” dedi.

Geri dönüşümle ekonomiye ve çevreye katkı sağlanıyor

Bitkisel atık yağ toplayarak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ve enerji üretimini artırdıklarını ifade eden Yılmaz, israfı önlemek için toplumda farkındalık yaratmaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarına da öncülük ettiklerini belirtti. Atık yağların geri kazanımı konusundaki çalışmalarına değinen Yılmaz, “Bir litre atık yağ, bin ton suyu kirletebiliyor. Biz, atık yağları enerjiye dönüştürerek yalnızca geleceğimizi değil, su kaynaklarımızı da koruma çabası içindeyiz. İnsanların çoğunlukla girmekten kaçındığı atık odalarına girerek hem yeni kaynaklar yaratıyoruz hem de geri dönüşüm için çözümler üretiyoruz. Severek yaptığımız bu işin karşılığını, bugün olduğu gibi güzel sonuçlarla alıyoruz” diye konuştu. 

Yılmaz, geri dönüşüm sektörüne dair hedeflerini de paylaştı. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin sayısının 2020 yılında 2 bin 752’den 2022 yılında 3 bin 136’ya yükseldiğine dikkati çeken Yılmaz, “DG Geri Kazanım olarak bu sayıyı artırmayı ve geri dönüşüm sektörünü daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca uluslararası faaliyetlere de yönelerek, geri dönüşüm yoluyla hem ülkemizin kalkınmasına hem de enerji sektörüne katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Bu bilinçle çalışmak, bizlere umut ve güç veriyor” dedi.

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