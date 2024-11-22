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TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: Hayat normale dönmedi, mücbir sebebin uzatılması zorunlu

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, deprem bölgesine yönelik mücbir sebep halinin 30 Kasım’da sona ereceğini ancak, bölgede henüz hayatın normale dönmediğini bildirdi. Bu sürecin uzatılmaması halinde böle halkı ve meslek mensuplarının ciddi şekilde olumsuz etkileneceğinin altını çizen Kartaloğlu, “Hayatın hala normale dönmediği bölgede mücbir sebep halinin uzatılmasının zorunludur” dedi.

Haber Merkezi
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TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: Hayat normale dönmedi, mücbir sebebin uzatılması zorunlu
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ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depreminin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen bölgenin ekonomik, sosyal ve altyapı anlamında normale dönmediğini bildiren TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, “Bölge ziyaretlerimizde, mali müşavirlerin hala konteyner ofislerde ve son derece zorlu koşullarda çalıştıklarına tanık oluyoruz. Altyapı sorunları nedeniyle bilgiye erişim ya sağlanamamakta ya da büyük zorluklarla mümkün olmaktadır. 30 Kasım’da sona erecek olan mücbir sebebin uzatılmaması durumunda bölgede ciddi ekonomik sorunlar ortaya çıkabilir” dedi.

2011 yılında Van’da meydana gelen deprem sonrası 5 yıl boyunca mücbir sebep ilan edildiğini hatırlatan Emre Kartaloğlu, “Benzer bir uygulama burada da hayata geçirilmelidir. Bu tür destekler yalnızca 3-5 aylık kısa sürelerle tekrarlanmak yerine daha uzun vadeli, bölgenin gerçek ihtiyaçlarını karşılayan bir şekilde planlanmalıdır” diye konuştu.

Deprem bölgesi için yalnızca mücbir sebep halinin uzatılmasının yeterli olmadığına dikkat çeken Kartaloğlu, “Bölgede kalıcı ve etkili desteklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak için altyapı yatırımlarından ekonomik desteklere kadar geniş çaplı ve kalıcı çözümlere ihtiyaç var. Aksi halde bölgede toparlanma süreci daha da uzayacaktır. Bizler, TÜRMOB olarak deprem bölgesinde hem meslektaşlarımızın hem de vatandaşlarımızın karşılaştığı zorlukların takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

TÜRMOB olarak hazırladıkları “Deprem Yaralarının Sarılmasına Yönelik Mali ve Sosyal Güvenlik Tedbir Önerilerimiz” raporundan da bahseden Kartaloğlu, “Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi ve yaraların daha hızlı sarılması için tüm ilgili tarafları sorumluluk almaya davet ediyoruz” dedi.

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