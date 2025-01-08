TAV Havalimanları’ndan Almatı'ya yatırım planı

TAV Havalimanları Holding, Kazakistan'da işletmecisi olduğu Almatı Havalimanı'na 2025-2028 yılları arasında yapacağı ve pist ve terminal yenilemesinin de dahil olduğu yeni yatırımlarının 150-300 milyon euro arasında olmasını planlıyor.

Şirketten KAP'a gönderilen yatırımcı sunumuna göre, yatırımın, Almatı'nın faaliyetlerinden yaratılan nakit ve proje finansmanı yatırım kredisi limitinden finanse edilmesi bekleniyor.

Yatırım programının büyüklüğünün Şubat 2025'te yapılacak yönetim kurulu toplantısında güncellenmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, Antalya Havalimanı'ndaki kapasite artırım yatırımlarının 2025'in ilk çeyreğinin sonunda ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nın ise 2025'in ikinci çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.