Tefal, X-Clean 10 ile temizlikte yeni bir dönem başlatıyor

Ultra hafif olan Tefal X-Clean 10 Islak Sert Zemin Temizleyici Kablosuz Dikey Süpürge, kendi kendine hareket etme teknolojisiyle elde sadece 0,8 kg ağırlığında hissediliyor ve temizliği zahmetsiz hale getiriyor.

Hem katı hem de sıvı kirleri tek geçişte temizleyerek temizlik için harcanan süreyi yarıya indiren Tefal X-Clean 10 ile kullanıcılar, zamandan ve enerjiden tasarruf ederken, evlerini ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor.

Kendini temizleyen akıllı sistem

Tefal X-Clean 10'un öne çıkan bir diğer özelliği ise tek tuşla kendi kendini temizleyip 65 derece sıcaklıkta kurutabilen rulo sistemi. Bu özellik sayesinde, rulonun ıslak kalması engellenerek koku ve küf oluşumunun önüne geçiliyor. Böylece cihaz, her kullanımdan sonra hijyenik ve sağlıklı kalmaya devam ediyor. Ayrıca dolaşmaz mikrofiber rulo yapısı sayesinde, saç ve evcil hayvan tüyleri ruloya dolanmıyor; temizlik kesintiye uğramıyor. Kullanıcılar hem kolaylık hem de hijyen açısından ekstra konfor elde ediyor.

60 dakikaya kadar kesintisiz temizlik

Kablosuz tasarımı sayesinde maksimum hareket özgürlüğü sunan Tefal X-Clean 10, tek bir şarjla 60 dakikaya kadar kesintisiz temizlik imkânı sunuyor. Sabah kahvaltısından sonra masadan yere düşen kırıntılar, mutfakta dökülen çay ya da devrilen su, çocukların oyun sonrası bıraktığı izler… Günlük hayatın temposunda aniden ortaya çıkan tüm bu küçük ama can sıkıcı kirler için Tefal X-Clean 10, hızlı, pratik ve etkili temizlik çözümleri sunuyor.

Mobilya altlarına kolay erişim

180 derece yatabilen esnek tasarımı sayesinde dar köşeler, duvar dipleri ve mobilya altlarında bile etkili temizlik sağlayan Tefal X-Clean 10, dip köşe hijyenden ödün vermeyen bir temizlik deneyimi yaşatıyor. İki aşamalı filtreleme ile katı ve sıvı kirleri kendi ayrıştırarak haznenin kolayca boşaltılmasına olanak sağlayan bu yenilikçi ürün, kullanıcılara temizlikte ihtiyaç duydukları tüm konforu ve rahatlığı sağlıyor.