Tekfen, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını yeni finansal enstrümanlarla destekleyecek

Sendikasyon kredisi ve finansman bonosu ihracından elde edilecek kaynakla stratejik planları kapsamındakiyatırımlarını yöneteceklerini ifade eden Tekfen Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Hakan Dündar, “Tekfen olarak iş yapış kültürümüz ve deneyimlerimizden aldığımız güçle teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik temelli iş modelimiz ve yeni stratejimiz doğrultusunda grubumuzu yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Değişen dünya düzeninde yeni enerji kaynakları ve karbonsuzlaşma en öne çıkıyor. Bizim için de yeşil enerji odaklı dönüşüm, bu amaçla yürüttüğümüz en önemli başlıklardan. İnşaat, mühendislik, üretim ve tarım iş kollarından doğan ekosistemi kullanarak, yeşil hidrojen ve yeşil amonyak yatırımlarında öncü olmayı hedefliyoruz. Bu hedefi desteklemek adına, ilk etapta Türkiye’de yeşil amonyak tesis yatırımı planlıyoruz. Grubumuzun ortaya koyduğu yeni strateji, elbette ciddi bir finansman da gerektiriyor. Bu konuda da sürdürülebilirlik yaklaşımımızı esas alıyoruz ve sürdürülebilir finansal kaynaklar yaratıyoruz.” dedi.

Yapı Kredi liderliğinde Akbank, Alternatif Bank ve Aktif Bank’ınkatılımlarıyla sendikasyon kredisi imzalandı

Tekfen, sürdürülebilir finansman yaratma yaklaşımı doğrultusunda Yapı Kredi Bankası liderliğinde Akbank, Alternatif Bank ve Aktif Bank’ın katılımlarıyla toplam 95 milyon dolarlık, değişken faizli ve üç yıl vadeli önemli bir sendikasyon kredisi sağladı. Hakan Dündar, piyasanın güçlü bir oyuncusu olarak Tekfen’in Türkiye’de büyük finansal anlaşmaları yapabilecek kredibilitesi yüksek sayılı şirketlerden biri olduğuna da değinerek, “Tekfen’in daha yenilikçi enstrümanlarla piyasalarda daha aktif bir oyuncu olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda şirketimize finansal manevra kabiliyeti sağlayacak önemli bir finansman kaynağı daha yarattık. Tekfen Holding’in yeni stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendirdiğimiz sendikasyon kredisi ve finansman bonosu ihracından elde ettiğimiz kaynak ilesürdürülebilirlik odağında dördüncü faaliyet alanımızda konumlandırılan yenilenebilir enerji sektöründeatacağımız adımların yanı sıra, Grup Şirketlerimizin sermayelerinin güçlendirilmesine de önemli bir katkı sağlayacağız” dedi.

Yeni finansal enstrümanlara ilk adım finansman bonosu ihracı ile atıldı

Tekfen Holding, piyasada sahip olduğu kredibiliteyle fonlama tabanını yeni finansal enstrümanlarla çeşitlendirmeye devam ediyor. Sendikasyon kredisinin ardından, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ihraç tavanı kapsamında Doğan Yatırım Bankası’nın aracılığı ile finansman bonosu ihracı gerçekleştirdiklerini belirten Dündar, “Daha merkezi ve büyük çaplı finansman çalışmalarımızla şirketlerimizi geleceğe taşıyoruz. Finansman bonosu ihracını da Tekfen Holding’in finansal araçlarını çeşitlendirme ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun olarak finansman sağlama stratejisinin bir parçası olarak ele alıyoruz. SPK’ya yaptığımız başvurunun ardından onaylanan ihraç tavanımız kapsamında nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yapılan ihraç kısa süredekarşılığını buldu ve yaklaşık 3 katı gelen talep ile 500 milyon TL olarak sonuçlandı. Doğan Yatırım Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen bu başarılı ihraç, Tekfen Holding'in yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini bir kez daha tescil etmiş oldu. Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.