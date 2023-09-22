Tekfen'den üç şirket kurma kararı

Tekfen Holding, yenilenebilir enerji ile varlık ve taşınmaz yönetimi alanlarında üç yeni şirket kurulmasına karar verdi.

Tekfen Holding'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji çözümleri konusunda faaliyet göstermek üzere "Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri AŞ" unvanlı şirket kurulacak. Şirket'in 10 milyon TL tutarında olacak sermayesinin tamamı Tekfen Holding tarafından taahhüt edilecek.

Şirket ve iştirakleri bünyesindeki gelir getiren ve gelir getirme potansiyeli taşıyan taşınmazların yeni kurulacak olan "Tekfen Varlık ve Taşınmaz Yönetimi AŞ" şirketine devri için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Yine grup şirketlerinden Tekfen İmalat ve Mühendislik AŞ'nin Derince'deki arsasının ve üzerinde yer alan fabrika binasının, kısmi bölünme yöntemiyle yeni kurulacak olan ve sermayesi Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ tarafından taahhüt edilecek "Tekfen Derince AŞ"ye aktarılması kararlaştırıldı.