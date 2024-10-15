Tematik fonlar yatırımcılara ne vadediyor? Uzman isim açıkladı...

Yatırım fonları her profildeki yatırımcıya uygun bir alternatif sunan finans enstrümanlarının başında geliyor. Özellikle belirli bir alana veya sektöre yatırım yapmak isteyenler için son dönemde tematik fonlar öne çıkıyor. Değişken şemsiye, hisse senedi şemsiye ve karma olmak üzere farklı kategorilerde yer alabilen tematik fonlar, yatırımlarını ise belirli bir odak sektörde gerçekleştiriyor. Bu odak, fonuna göre değişmekle birlikte teknoloji, enerji, sağlık ve otomotiv gibi sektörlere yoğunlaşabiliyor.

Tematik fonlara yatırım yapmak isteyen yatırımcıların dikkat etmesi gereken unsurları açıklayan Hedef Portföy Fon Direktörü İlkay Öztürk, “Seçilecek fonun teması oldukça önemli. Fonun hedef sektörü hakkında yatırımcının geleceğe ilişkin pozitif beklenti ve analizleri olmalı. Bunun yanı sıra yatırımcılar fonların içeriğindeki dağılıma da dikkat etmeli diyebiliriz.” dedi.

Yatırımcılar getiri beklentisini uzun vadeli tutmalı

Yatırımcıların vade beklentisini de doğru belirlemesi gerektiğini söyleyen İlkay Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

“Tematik fonlara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar uzun vadede bir getiri beklentisi oluşturmalı. Çünkü genellikle bu fonların stratejisinde uzun vadeli hedef ve beklentiler göz önünde bulunduruluyor. Zaman zaman her sektörde konjonktürel dalgalanmalar yaşanabiliyor. Bu dalgalanmalar da kısa vadeli bir beklentiyle yatırım gerçekleştiren yatırımcıları şaşırtabiliyor.”

Hedef Portföy’ün sağlık ve teknoloji odaklı tematik fonları yatırımcıyla buluştu

Hayata geçirdikleri 2 yeni tematik fon hakkında da bilgi veren İlkay Öztürk, “Hedef Portföy olarak biz de teknoloji ve sağlık olmak üzere 2 yeni tematik fonumuzu yatırımcılarımız ile buluşturduk. Yatırımcılarımız; Hedef Portföy Teknoloji Değişken Fonumuz ile geleceğin teknolojilerine, Hedef Portföy Sağlık Değişken Fonumuz ile de sağlık sektörüne yatırım yapma imkânına kavuşuyor.” dedi.

Hedef Portföy Teknoloji Değişken Fonu (HTJ)

Hedef Portföy Teknoloji Değişken Fonu (HTJ), dünyaca ünlü teknoloji devlerine yatırım yapan geniş bir temaya sahip. Bu temanın içerisinde yeni teknolojiler geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler sunan yazılım ve bilişim teknolojileri, elektronik, biyoteknoloji, telekomünikasyon, enerji teknolojileri, dijital sağlık ve medikal teknoloji, hava ve uzay teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere yatırım yapma imkânı sunuyor. Orta ve uzun vadede teknoloji sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılara hitap eden fon, teknoloji alanında hayata geçecek olan tüm gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılarını global piyasalardaki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyor.

Hedef Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fonu (SOS)

Hedef Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fonu (SOS), insan hayatının en önemli temalarından biri olan sağlık sektörü şirketlerine ve bu sektöre hizmet, servis, ürün desteği üreten şirketlere odaklanmış bir fon olarak öne çıkıyor. Her gün daha fazla önem kazanan sağlık sektörünün büyümesinden yararlanmak isteyen yatırımcılara önemli bir alternatif oluyor. Aşı teknolojileri, ilaç tedavisi, biyoteknoloji, genetik, hasta bakımı, sağlık kuruluşları ve ilgili tüm sağlık teknolojileri şirketlerine ortak olmak isteyen yatırımcılara imkân sağlıyor.