Temek Mühendislik, kaynakta doğru teknik ve yatırımla büyüyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 2001 yılında Mehmet Temek tarafından kurulan Temek Mühendislik, kaynak sektöründe edindiği tecrübeyle büyümesini sürdürüyor. İmişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin metrekarelik yeni tesis yatırımını tamamlaya hazırlandıklarını belirten Temek Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Temek, şirketin gelecek planları, sektördeki rekabet ortamı ve dijital dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi.

“Kaynak sektörüne doğru teknikle yön veriyoruz”

Şirketin büyüme modelini bilgi ve müşteri odaklılık üzerine kurduklarını belirtten Temek, “Bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özellik, müşterinin doğru ürün ve doğru teknikle çalışma yapmasını sağlamak. Biz sadece ürün satışına odaklanan bir firma değiliz, aynı zamanda teknik destek sağlayan, çözüm ortağı olarak çalışan bir yapıya sahibiz. Bilgi ve deneyimlerimizle kaynak sektörüne yön vermeye devam edeceğiz” dedi. Satış sürecinden teknik servise kadar bütün adımlarda müşteriyle birlikte hareket ettiklerini kaydeden Temek, “ ‘Bu işte bir mühendislik var’ mottosuyla hareket ediyor, kaliteden ödün vermeden, hizmeti en üst seviyeye taşıma hedefiyle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni tesisle kapasiteyi ikiye katlayacak

Artan ürün çeşitliliği ve hacmi doğrultusunda yeni tesis yatırımını hayata geçirmeye hazırlandıklarını vurgulayan Büşra Temek, şu bilgileri verdi: “İmişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni tesisimizin inşaatını tamamlamak üzereyiz. Bu yatırım sayesinde üretim ve depolama kapasitemizi artıracağız. Önümüzdeki yıl itibarıyla artan kapasitemizle birlikte daha hızlı hizmet vereceğiz. Yeni tesis, yalnızca bölgesel değil, ulusal ölçekte rekabet gücümüzü de artıracak. Amacımız, ‘kaynak’ denildiğinde akla ilk gelen firma olmaktır.”

“E-ticaret ağıyla türkiye geneline açılacağız”

Şirketin ikinci kuşak yöneticisi olarak dijitalleşme ve markalaşmaya odaklandıklarını aktaran Büşra Temek, e-ticaret kanalını güçlendirme hedeflerini dile getirerek, “Eskişehir ve yakın illerine hizmet verirken, artık Türkiye’nin her yerine ulaşabilmek adına e-ticaret ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Dijital yüzümüzü sürekli yenilemek ve markamızın bilinirliğini artırmak önceliklerimiz arasında. Ayrıca, geçtiğimiz yıl kendi markamızla aşındırıcı ürünlerin satışına başladık. Bu ürün grubunu büyüterek yeni pazarlara açılmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Rekabet artsa da büyümeye devam edeceğiz”

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büşra Temek, iç piyasadaki daralma ve artan rekabetin zorluklarını belirterek, “Kaynak sektörü içindeki taleplerin azalması, rekabeti daha da yoğunlaştırdı. Geçmişte de benzer süreçlerden geçtik. Ancak 25 yıllık deneyimimiz ve temkinli büyüme stratejimizle bu süreci de başarıyla yöneteceğimize inanıyorum. Güçlü geçmişimiz ve vizyoner bakış açımızla kaynak sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.