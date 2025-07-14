WMF temmuz ayına özel kampanya başlattı

WMF, temmuz ayı boyunca geçerli özel kampanyasıyla, blenderlarda ve Kaiser kek kalıplarında yüzde 15 indirim, mutfak bıçaklarında ise 3 al 2 öde fırsatları sunuyor.

Özellikle paslanmaz çelik bıçakları sayesinde yiyecekleri hızlı ve etkili bir şekilde parçalıyor, sessiz çalışmasıyla da mutfağınızda konfor sağlıyor. Üstelik ergonomik tasarımı ve kolay temizlenebilir yapısıyla günlük kullanımda büyük kolaylık sunuyor. Temmuz boyunca WMF blender modellerinde yüzde 15 indirim fırsatını kaçırmayın.

Kaiser Kek Kalıpları ise hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir araya getiriyor. WMF'nin Kaiser serisi kek kalıpları, yuvarlak ve dikdörtgen modelleriyle farklı tarifleriniz için ideal seçimler sunuyor. Sağlam malzemesi sayesinde ısıyı eşit dağıtarak hamurun her zaman mükemmel şekilde pişmesini sağlıyor. Yapışmaz yüzeyi ise keklerin kolayca kalıptan çıkmasına olanak tanıyor, böylece hem hazırlık hem de temizlik aşamasında zamandan tasarruf edebilirsiniz. Kek kalıplarında da yüzde 15 indirim fırsatıyla lezzetli ve profesyonel sonuçlara ulaşmak şimdi çok daha uygun.

WMF mutfak bıçaklarıyla kesme işlemleri daha zahmetsiz

Mutfak işlerinin olmazsa olmazı WMF Mutfak Bıçakları ise bu ay 3 al 2 öde kampanyasıyla sizlerle! Dayanıklı ve keskin paslanmaz çelik bıçaklar, farklı kullanım amaçlarına yönelik çeşitli modelleriyle her tür mutfak ihtiyacını karşılıyor.

Sebze doğramaktan et kesmeye, ekmek dilimlemekten fileto kesmeye kadar farklı görevler için özel olarak tasarlanmış bıçaklar, ergonomik saplarıyla da elinizde rahatlıkla kontrol sağlıyor. Üstün kalite ve uzun ömürlü kullanım arayanlar için WMF bıçakları, bu kampanya ile mutfağınıza profesyonel dokunuşlar katıyor.

Temmuz ayı boyunca WMF blenderlarda ve Kaiser kek kalıplarında yüzde 15 indirim, mutfak bıçaklarında ise 3 al 2 öde fırsatlarından faydalanmak için hemen WMF Türkiye resmi sitesini ziyaret edin ve mutfağınızı WMF kalitesiyle donatın.