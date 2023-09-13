TEMSA, hidrojen yakıtlı otobüs üretecek

Sürdürülebilirliği küresel büyüme stratejisinin merkezine koyan TEMSA, elektrikli araçlardaki tecrübesini şimdi de hidrojenli araçlara taşıyor. Her yıl cirosunun yaklaşık yüzde 5’ini Ar-Ge faaliyetlerine ayıran ve bu çalışmalar neticesinde bugün elektrikli araçlarda dünyanın önde gelen üreticileri arasında yerini alan TEMSA, sıfır emisyonlu ürün gamını genişletecek önemli bir Ar-Ge iş birliğine imza attı.

Portekiz merkezli sıfır emisyonlu otobüs üreticisi CaetanoBus ile imzalanan Ortak Geliştirme Anlaşması (Joint Development Agreement) kapsamında, iki şirket hidrojen yakıtıyla çalışan bir şehirler arası otobüs geliştirecek. Anlaşma kapsamında, CaetanoBus’ın şehir içi otobüslerinde kullandığı Toyota hidrojen yakıt hücresi teknolojisi (Hydrogen fuel cell), TEMSA mühendislerinin elektrikli ve uzun yol otobüs tecrübesiyle birleştirilerek TEMSA HD platformuna entegre edilecek.

1.000 kilometreye kadar menzil seçeneği sunacak

TEMSA ve CaetanoBus Ar-Ge ekiplerinin ortak çalışması ile geliştirilecek ve TEMSA’nın Adana tesisinde üretilecek hidrojen yakıtlı şehirler arası otobüsün ilk prototipinin 2024 yılında tamamlanması ve otobüsün 2025 yılında seri üretime geçerek hidrojenli otobüs pazarında yer edinmesi hedefleniyor. Söz konusu otobüsün, farklı yol ve coğrafya koşullarına göre yaklaşık 1.000 kilometrelik menzili tek depoyla kat edebilmesi planlanıyor.

Bugüne kadar 8’i elektrikli, 1’i ise hidrojenli olmak üzere 9 farklı modeli sıfır emisyonlu ürün gamına ekleyen TEMSA, bu araçla birlikte söz konusu ürün gamındaki araç sayısını 10’a çıkaracak. Ayrıca, ASELSAN ile birlikte Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsünü geliştiren TEMSA, bu projeyle birlikte, bir ilke daha imza atacak ve Türkiye’nin ilk şehirler arası hidrojenli otobüsünü Türkiye’de yollara çıkarmak için öncü bir rol üstlenmiş olacak.

Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren TEMSA, bugüne kadar Adana’daki üretim tesisinde 130 binden fazla aracı banttan indirirken, dünyanın 70’e yakın ülkesine 15 binden fazla araç ihraç etmeyi başardı.

“İklim acil durumuna yönelik attığımız ortak bir adım”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu iklim acil durumu gerçekliğinde, sürdürülebilirliğin bir iş modeli olarak kurgulanmasının önemine dikkat çekti. İş ve güç birliğinin, her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemden geçildiğini belirten Doğancıoğlu, “CaetanoBus ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimizin odağında da bu anlayış var. Bu iş birliğini, sektörün iki önemli üreticisinin, iklim acil durumuyla mücadele ve sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda, daha iyi bir dünyaya attıkları ortak bir adım olarak görüyoruz. Öte yandan, sürdürülebilirlik konusunda bugün en önemli ihtiyacımız, laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz teknolojileri dünyanın, insanlığın kullanımına sunmak. Bu teknolojileri, dört duvarı çevrili, steril, ortamlardan çıkararak ticarileştirmek. Aslında bir anlamda, sözden aksiyona geçmek. O yüzden de bu iş birliğini, kendi sektörümüzde yaratacağı etki gücü açısından da son derece kıymetli buluyoruz.” dedi.

Bugün daha çok elektrikli araçlar üzerinden okunan sıfır emisyonlu araç devriminin, şehirler arası yolculuklara yeterli şekilde yanıt veremediğini söyleyen Doğancıoğlu, devamında şunları kaydetti: “Burada da en büyük problem şüphesiz menzil konusu. Dolayısıyla sıfır emisyonlu araç devriminden bahsedebilmemiz için elektrikli ve hidrojenli araçları bir bütünün iki yarısı olarak ele almamız gerekiyor. CaetanoBus bugün hidrojen teknolojisinde dünyanın en önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Biz TEMSA olarak, üretim tarafındaki gücümüzü ve teknolojik altyapımızı, iş ortağımızın hidrojen alanındaki bilgi birikimiyle birleştirerek, sektördeki bu devrime öncülük etmek istiyoruz. Kardeş şirketimiz Skoda Transportation ile geliştirdiğimiz ve geçtiğimiz dönemde Prag’da yollara çıkardığımız şehir içi hidrojenli araçlarımızın yanında şimdi de bu teknolojiyi şehirler arası yolculuklara entegre ederek, sürdürülebilir ulaşım konusunda öncü bir adım atıyoruz.”

İstanbul’dan Adana’ya sıfır emisyonlu ulaşım

Geliştirilecek otobüsün, menzil sorununa çok kapsamlı bir çözüm sunacağının altını çizen Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Farklı yol ve coğrafya koşullarında, otobüsümüzün menzili 1.000 kilometreyi aşabilecek. Diğer bir ifadeyle, bu otobüs, İstanbul’dan yola çıktıktan sonra, hiç yakıt almadan, Adana’ya rahatlıkla ulaşabilecek ya da Paris’ten hareket eden aracımız yine hiç durmadan Berlin’e varabilecek. Bu teknoloji, şehirler arası yolculuklarda hem yolculara hem de operatörlere yepyeni bir deneyim imkanı sunacak. TEMSA ve CaetanoBus Ar-Ge ekiplerinin ortak çalışması ile TEMSA Adana tesisinde üretilecek hidrojen yakıtlı şehirler arası otobüsün ilk prototipinin 2024 yılında tamamlanmasını ve otobüsün 2025 yılında seri üretime geçerek hidrojenli otobüs pazarında yer edinmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.