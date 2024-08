The Good Wild’e dünyanın önde gelen şirketlerinden yatırım

Takip Et

Açlık, kıtlık ve sağlıksız beslenme sorunlarına geleneksel yöntemlerle iyileştirilmiş gıda ile çözüm olmayı hedefleyen The Good Wild, sınırlı kaynakları koruyan bitki bazlı ürünler üretiyor. Günümüz teknolojisi ve bilimin ışığında geleceğe ilerleyen “Şehrin Yeni Yabanı” The Good Wild, filizlendirilmiş ve fermente bakliyatlar serisi ile dünyada bir ilke imza atıyor.

Geleneksel yöntemlerle iyileştirilmiş gıda ile sağlıklı beslenmek isteyen herkes için pratik ve kolay ulaşılabilir ürünler sunan The Good Wild, gün boyu tüm öğünlere dahil edilebilen bu ürünlerle sindirim kolaylığı sağlıyor ve bağırsak sağlığını destekliyor.

İnsan müdahalesi olmadan, bağımsız yetişen yaban kavramını yeniden hatırlatmayı ve geleneksel yöntemlerle iyileştirilmiş bitkisel proteine çözüm olmayı amaçlayan The Good Wild, Türkiye Gıda İnovasyon Platformu TÜGİP'in “Rol Model Programı” kapsamında olup, TÜBİTAK desteği ile Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. The Good Wild, sadece insana değil, tüm canlılara ve ekosisteme fayda sağlayan iyileştirilmiş gerçek gıda ile ‘Upgraded Food’ kategorisinde yeni bir amaca açılıyor.

Beslenme Uzmanı Dilara Koçak ve Gıda Mühendisi Hüseyin Şirin tarafından 2023 yılında kurulan The Good Wild; filizlenmiş ürünler, filizlenmiş fermente ürünler ve filizlendirilmiş çorbalar, kurutulmuş bakliyat filizleri, filizlendirilmiş atıştırmalıklar, filizlendirilmiş granola çeşitleri, filizlendirilmiş bakliyat unları ve çıtır bakliyatlardan oluşan geniş bir yelpazeye sahip.

Uluslararası Yatırımlar

Aldığı yatırımlarla yeni pazarlara girme heyecanı yaşayan ve ihracat hazırlıklarına başlayan The Good Wild’a Founder One’ın yanı sıra Almanya ve İsviçre’den de yatırım geldi. Yurt dışından aldığı yeni yatırımlarla, Türkiye’de büyüyüp dünyaya açılma hedefinin ilk tohumunu atan The Good Wild, yurt dışındaki bitki bazlı protein pazarında geleneksel yöntemlerle iyileştirilmiş gıdaları en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.

Fikirleriyle çevre ve iklim sorunlarına çözüm geliştiren, toplumsal değişimi başlatan kadınların yönettiği start up'ları destekleyen ve onlara eşlik eden Alman BeyondEqual, The Good Wild’a yatırım yaparak gıdayı birlikte geleceğe taşımak için adım attı.

The Good Wild ayrıca yatırımlar aracılığıyla etki yaratan girişimleri, fonları ve yatırımcıları bir araya getiren, net-sıfır hedefi kapsamında çalışmalar yapan İsviçreli bir şirket olan Light Eagle AG’den de bir yatırım alarak yeni pazarların da kapısını araladı.

The Good Wild Kurucu Ortağı Dilara Koçak aldıkları yatırımlar hakkında şunları söyledi: “Köklü mirasımızdan gelen gıdayı, geleneksel inovasyon ile iyileştirerek geleceğe taşımayı amaçlıyor, besin değeri yüksek bitki bazlı proteinlerle sürdürülebilirliği destekliyoruz. Bu çalışmalarımızla dünyanın önemli sorunları olan açlık, kıtlık ve sağlık problemlerine çözüm olacağımıza inancımız tam. Bu inancımızın dünyanın önemli yatırımcıları tarafından fark edilmesi ve onların yeni yatırımlarla bize destek vermesi, gıdanın geleceği açısından önemli bir adım. Ayrıca Türkiye’de doğan bir marka olarak uluslararası yatırımlarla dünyaya açılacak, bitki bazlı ürün pazarının gelişmesine de önemli katkılar sağlayacağız. The Good Wild olarak aldığımız yeni yatırımlarla dünya pazarında geleneksel yöntemlerle iyileştirilmiş gıdayı en iyi şekilde temsil etmeye ve gıdanın geleceğini korumaya devam edeceğiz.”