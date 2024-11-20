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THY, AJet'in sermayesini 15 milyar TL artırdı

Türk Hava Yolları'nın , AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermayesini 15 milyar TL artırdığı bildirildi.

Haber Merkezi
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THY, AJet'in sermayesini 15 milyar TL artırdı
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Türk Hava Yolları (THY), AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermayesini 15 milyar TL artırdı.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yüzde 100 bağlı ortaklığımız AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermayesi şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda 15 milyar TL artırılmıştır. " ifadesine yer verildi.

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