THY, AJet'in sermayesini 15 milyar TL artırdı
Türk Hava Yolları'nın , AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermayesini 15 milyar TL artırdığı bildirildi.
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Türk Hava Yolları (THY), AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermayesini 15 milyar TL artırdı.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yüzde 100 bağlı ortaklığımız AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermayesi şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda 15 milyar TL artırılmıştır. " ifadesine yer verildi.
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