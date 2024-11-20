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İşletmelerde yeni dönem: Hamburger, döner ve iskendere gramaj şartı getirildi

Tüketici şikayetleri üzerine harekete geçen bakanlık, lokantalara döner, İskender ve hamburgerde gramaj bilgisi şartı getirdi. Gramajı gizli tutan işletmeye idari para cezası uygulanacak.

Haber Merkezi
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İşletmelerde yeni dönem: Hamburger, döner ve iskendere gramaj şartı getirildi
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşın en çok tercih ettiği ürünlerden olan döner, iskender ve hamburgerde kullanılan etin gramajına da fiyat listesinde yer verilmesini istedi. Bakanlığın, esnaf odalarına gönderdiği yazıda, lokanta, restoran gibi işletmelerde, aynı türden ürünün farklı usul ve ölçüler ile farklı fiyatlardan sunulduğu durumlarda, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgilerinin yer almaması sebebiyle tüketici tarafından fiyat karşılaştırılması yapılamadığı belirtildi.

Bu konuda çok sayıda şikâyet geldiğine dikkat çekilirken gerek hızlı servis edilmesi gerekse de ekonomik olmalarından dolayı tüketici tarafından en fazla tercih edilen ürünlerin başında döner ve hamburgerin geldiği hatırlatıldı. Son dönemde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce, geleneksel satış yöntemi olarak, ağırlığı ölçülerek satışa sunulması gereken dönerin, ‘Döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner’ gibi isimler altında farklı fiyatlarla satıldığı vurgulandı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, iskender ve hamburgerin ise farklı porsiyonlarda, farklı fiyatlarla satılması sebebiyle, ‘döner, İskender ve hamburger’ satışında tüketicinin eksik bilgilendirildiği ifade edildi.

Tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi için bu yiyeceklerle ilgili olarak, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerinin de yer alması istendi. Denetimler sırasında fiyat listesinde bu bilgilerin eksikliğinin tespiti hâlinde idari para cezası uygulanacak.

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