THY, mayısta 7,4 milyon yolcu taşıdı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türki Hava Yolları (THY) Basın müşavirliği, 2023 yılı Mayıs ayında ait trafik istatistiklerini açıkladı. Buna göre THY, toplam yolcu sayısını 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 16 artırarak 7 milyon 400 bine çıkardı. Bu dönemde THY’nin dış hat doluluk oranı yüzde 82, iç hat doluluk oranı ise yüzde 80,7 olarak gerçekleşti.



THY’nin Mayıs 2022’de 1 milyon 900 bin olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, 2023 yılı Mayıs ayında yüzde 22,2’lik artışla artarak 2 milyon 300 bine ulaştı.

Toplam arz edilen koltuk/kilometre (AKK), Mayıs 2022 döneminde 17 milyar 600 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 13 artarak 19 milyar 900 milyona yükselti.

THY’nin taşıdığı kargo ve posta hacmini ise bu yılın mayıs ayında azaldı. Mayıs 2022’de 144 bin ton olan kargo ve posta hacmi, 2023 yılı Mayıs ayında yüzde 6,6 azalarak 134,5 bin ton oldu.

Öte yandan THY’nin filosunda yer alan uçak sayısı mayıs sonu itibarıyla 417 ulaştı.

İlk beş ayda yolcu sayısı yüzde 29 arttı

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise THY’nin toplam yolcu sayısı yüzde 29’luk artışla 31 milyon olarak gerçekleşti.



2022 yılı Ocak- Mayıs döneminde 7,8 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı bu yılın ilk beş ayında yüzde 49 artarak 11,6 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı 7,5 puan artarak yüzde 81,1 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,2 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 80,2 ulaştı.



Toplam arz edilen koltuk/kilometre (AKK) 2022 yılı Ocak – Mayıs döneminde 71,9 milyar iken, bu sene yüzde 25,8 artarak 90,4 milyara yükseldi.

THY’nin toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022’ye göre yüzde 9,6 oranında azalara 672,8 bin tondan 608,1 bin tona geriledi.