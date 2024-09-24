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'THY, Pakistan Havayollarını satın alacak' iddiası hakkında açıklama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayollarının satın alınacağına dair çıkan haberleri yalanladı.

Haber Merkezi
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'THY, Pakistan Havayollarını satın alacak' iddiası hakkında açıklama
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayollarının satın alınacağıyla ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu'nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

 

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