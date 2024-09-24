'THY, Pakistan Havayollarını satın alacak' iddiası hakkında açıklama
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayollarının satın alınacağına dair çıkan haberleri yalanladı.
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayollarının satın alınacağıyla ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu'nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
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