THY Teknik çalışan sayısı 10 bine ulaştı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş, çalışan sayısının 10 bin kişiye ulaşmasını düzenlediği etkinlikle kutladı. Atatürk Havalimanı Hangarlarında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyüme stratejisi ve istihdam politikasıyla büyük başarılara imza atan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak bugün, 10 bin kişilik bir aile olmanın sevincini yaşıyoruz. Çalışanlarımızın özverisi ve tutkusuyla geldiğimiz bu noktada, birlikte nice başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut ise, “Ülkemizin ihracat lokomotifi olma hedefiyle çıktığımız bu yolda, 10.000 kişilik güçlü bir ekibe ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en yetkin MRO şirketlerinden biri olan şirketimiz, önümüzdeki senelerde de istihdam stratejisini sürdürmeye devam edecek. Her geçen gün büyüyen ekibimizle daha nice başarılara imza atacağımıza inancım tam.” şeklinde konuştu.

Öte yandan THY Teknik, çalışan sayısındaki yüzde 16,9 büyüme oranıyla rakiplerine göre en yüksek düzeyde istihdam yapan MRO şirketi konumunda bulunuyor.