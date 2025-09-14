THY Teknik uçak koltuklarını öğrenci çantasına dönüştürdü

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. çalışanlarının gönüllü olarak araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürüttüğü projede koltuk kumaşlarının okul çantalarına dönüşümü şirketin kendi tekstil atölyelerinde gerçekleştirildi.

"Deprem bölgelerine destek olmayı insani ve toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Projenin hayata geçirilmesi hakkında, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat: “Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız büyük depremler hepimizin hayatını derinden etkiledi. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak deprem bölgelerine destek olmayı insani ve toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kullanımdan kaldırılmış uçak koltuk kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de yarınımızın umudu olan çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gündelik çalışmalarına devam ederken bu anlamlı projede yer alan, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, teşekkür ediyorum.” dedi.

"Çevreci havacılık uygulamaları konusunda da öncü"

Uçak ve uçak parçalarının bakımında küresel ölçekte saygın bir konuma sahip olan şirket aynı zamanda çevreci havacılık uygulamaları konusunda da öncülük ediyor. THY Teknik A.Ş. uçak parçalarının yeniden değerlendirilmesi, enerji kullanımının optimize edilmesi ve operasyonlarda oluşan atıkların azaltılması gibi yenilikçi çevreci girişimlerle yeşil bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlıyor.