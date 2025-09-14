Masallar fabrikada buluşuyor: Çocuklar ve yazarlar aynı sahnede

İzmir’de 27 Eylül’de başlayacak Masal Fabrikada Festivali, bini aşkın çocuğu, aileleriyle birlikte yaklaşık 5 bin kişiyi bir araya getirecek. Festivalin kalbi, Torbalı’daki Laber Fabrika Sahnesi olacak. Çocuklara ve yetişkinlere hitap eden programda, masal anlatımları, söyleşiler, doğayla uyumlu keşif oyunları ve sürpriz etkinlikler yer alacak. Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Şükrü Erbaş ve yazar Buket Uzuner de sahneye çıkarak masallar anlatacak ve söyleşilere katılacak.

Doğaya duyarlı festival

Festival, sadece masal şöleniyle değil, çevre duyarlılığıyla da öne çıkıyor. Etkinlik boyunca oluşan karbon ayak izi hesaplanacak ve “net sıfır” yaklaşımıyla tamamen sıfırlanacak. Bu yönüyle Masal Fabrikada Festivali, sürdürülebilir etkinlikler arasında özel bir örnek oluşturmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusunda, sıfır atık, toplumsal cinsiyet eşitliği, sorumlu üretim ve tüketim gibi başlıklarda da uygulamalar hayata geçirilecek.

“Keşif ve Temas”

Bu yılın teması “Keşif ve Temas” olarak belirlendi. Festival, masal anlatımlarıyla hayal gücünü beslerken, katılımcıları yeni deneyimlerle buluşturmayı amaçlıyor. Altun Oryantiring Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek oryantiring oyunu sayesinde çocuklar masalın kurgusuyla birleşen yön bulma serüvenine çıkacaklar.