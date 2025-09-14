Borusan Sanat yeni sezonda müzikseverleri unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak

Borusan Sanat, 2025/26 sezonuna büyük bir coşkuyla hazırlanıyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 26. sezonunda ulusal ve uluslararası şeflerle solistleri ağırlayacak. Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleşecek konserler, geniş bir repertuvarla izleyici karşısına gelecek.

Sezon, onursal şef Gürer Aykal ve sanat yönetmeni Carlo Tenan'ın yanı sıra Christoph Eschenbach, Barbara Hannigan, Martijn Dendievel ve František Macek gibi şeflerle renklenecek. Solistler arasında Ilya Maximov, Marc Coppey, Jan Lisiecki, Maria Meerovitch, Omar Tomasoni, François-Frédéric Guy, Ferhat Can Büyük, Daniel Hope, Salih Can Gevrek, Kübra Şenyaylar yönetimindeki Koro İstanbul, Enkeleda Kamani, Deniz Uzun, İlker Arcayürek, Li Huanhong ve Cornel Groza yönetimindeki Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak.

Başlangıç dünya prömiyeri

9 Ekim'de Carlo Tenan yönetiminde Ilya Maximov'un Şostakoviç'in 2. Piyano Konçertosu'nun seslendirileceği konser, Paolo Marzocchi'nin "Five Songs from Shkodër" adlı eserinin dünya prömiyeriyle taçlanacak.

Saygun'a armağan

6 Kasım'da Gürer Aykal şefliğinde Marc Coppey'in Saygun'un Viyolonsel Konçertosu'nu yorumlayacağı konserde, Bartók'un "Orkestra için Konçerto"su ve Koro İstanbul'un "Manastır Türküsü" de yer alacak.

Barbara Hannigan sahnede

11 Aralık'ta Barbara Hannigan, Strauss'un "Metamorfozlar"ı ve Poulenc'in "La Voix Humaine"ini hem şef hem soprano olarak sunacak.

Barbara Hannigan

Yeni yıl konseri

15 Ocak 2026’da Jan Lisiecki, Mozart'ın 9. Piyano Konçertosu'nu çalacak; program Rossini ve Fransız operalarıyla dans dolu bir seçki de içerecek.

Christoph Eschenbach ile Bruckner

22 Ocak'ta Eschenbach yönetiminde Bruckner'in 7. Senfonisi seslendirilecek.

Rus bestecilerin tutkusu

5 Şubat'ta Martijn Dendievel şefliğinde Maria Meerovitch ve Omar Tomasoni, Şostakoviç'in konçertosunu icra edecek; bunu Çaykovski'nin 1812 Uvertürü ve Prokofyev'in Romeo & Juliet Süiti takip edecek.

Mozart'tan Macar ezgilerine

26 Şubat'ta Carlo Tenan yönetiminde François-Frédéric Guy, Mozart'ın 22. Piyano Konçertosu'nu sunacak; Haydn, Bartók, Kodály ve Brahms eserleri de programa dahil.

Strauss’tan Şostakoviç’e

12 Mart'ta Şostakoviç, Martinů, Strauss ve Enescu'nun eserleri Carlo Tenan ile buluşacak.

Birleşen ufuklar

9 Nisan'da Gürer Aykal şefliğinde Ferhat Can Büyük, Beethoven'ın 4. Piyano Konçertosu'nu çalacak; programda Sibelius ve Saygun'un senfonileri de yer alacak.

20. yüzyılın ezgileri

16 Nisan'da Daniel Hope, Elgar'ın Keman Konçertosu'nu seslendirecek; yorumu Şostakoviç'in 6. Senfonisi ve Nino Rota'nın "La Passerella d’addio"su takip edecek.

Dört besteci, dört dünya

7 Mayıs’da František Macek yönetiminde Salih Can Gevrek, Alexey Shor'un eserini yorumlayacak; Mozart, Haydn ve Lopatnikoff de programda yer alacak.

Deniz Uzun

Barış çağrısıyla kapanış

14 Mayıs 2026'da Carlo Tenan şefliğinde Enkeleda Kamani, Deniz Uzun, İlker Arcayürek ve Li Huanhong solistliğinde Beethoven'ın 9. Senfonisi, Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile seslendirilecek.

Radyo Borusan Klasik

Radyo Borusan Klasik yayınları da yeni sezonda devam edecek, seçili konserler Ocak'tan itibaren YouTube'da erişilebilir olacak. Biletler 1 Ekim'de passo.com.tr'de satışta; üyelik indirimleri mevcut. Detaylar borusansanat.com'da.