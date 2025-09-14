29. İstanbul Tiyatro Festivali perdelerini açmaya hazırlanıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 29. İstanbul Tiyatro Festivali, 20 Ekim'de perdelerini açmaya hazırlanıyor. Mehmet Birkiye'nin küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan festival, 22 Kasım'a kadar sürecek ve altı uluslararası, 10 yerli oyundan oluşan kapsamlı bir programla tiyatroseverleri buluşturacak. Bu yılki festival, günümüz tiyatrosuna yenilikçi bakış açıları getiren yapımlar, edebiyat uyarlamaları, genç sanatçıları destekleyen projeler ve kapsayıcılık odaklı etkinliklerle dolu bir içerik sunuyor. Festival, sadece sahnedeki gösterilerle sınırlı kalmayıp, ücretsiz yan etkinlikler ve atölyelerle de izleyicilere düşünsel bir zenginlik vaat ediyor.

Açılış gösterisi

Festivalin açılışı, Hollanda'nın köklü dans topluluğu Scapino Ballet Rotterdam'ın yıldız koreograf Marcos Morau imzalı Katedral adlı gösterisiyle yapılacak. Gösteri, 20-21 Ekim tarihlerinde Nexent Bank'ın sponsorluğunda Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sahnelenecek.

Ardından, Fransız-Katalan topluluk Baro d'evel'in Biz Kimiz? adlı yapımı geliyor. Dans, sirk ve tiyatroyu harmanlayan bu performans, iklim krizleri, savaşlar ve adaletsizlikler karşısında kolektif düşünmeyi teşvik eden ekolojik bir seremoni niteliğinde. ENKA Vakfı'nın desteğiyle 22-23 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izlenebilecek.

Edebiyat uyarlamaları

Bu yılın programında edebiyat uyarlamaları ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Amerikalı yazar Paul Auster'ın New York Üçlemesi, polisiye kurguyu postmodern anlatıyla birleştiren bir sahne uyarlaması olarak festivalin kapanışını yapacak. Fransa'dan gelen bu yapım, Théâtre de la Ville Paris'in ortaklığında sahnelenecek ve oyuncu Ophélia Kolb-Kasapoğlu'nun performansıyla dikkat çekecek. 21-22 Kasım'da N Kolay sponsorluğunda Zorlu PSM'de.

Alman edebiyatının başyapıtı Goethe'nin Faustu ise Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından yönetmen Ayşe Emel Mesci'nin yorumuyla sahneye taşınıyor. Ruhunu şeytana satan Dr. Faustus'un hikâyesi, 18 ve 20 Kasım'da Mecidiyeköy Sahne'de izleyiciyle buluşacak.

Günümüz yazarlarından Édouard Louis'nin Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri romanı, toplumsal baskı ve kadın emeğini ele alan güçlü bir oyun olarak Moda Sahnesi'nde 25-26 Ekim'de sahnelenecek.

Festival, edebiyat dünyasının yerli kalemlerini de unutmuyor. Hikmet Hükümenoğlu'nun ilk tiyatro metni Fora, ev içi huzurun bastırılan gerçeklerini mizahla işleyen bir prömiyer. Mert Öner'in rejisiyle 4-5 Kasım'da Paribu Art'ta.

Alper Canıgüz'ün romanı Oğullar ve Rencide Ruhlardan uyarlanan Cehennem Çiçeği ise İKSV Genç Sanatçı Fonu destekli bir yapım; beş yaşındaki zeki çocuk Alper Kamu'nun gözünden yetişkin dünyasını sorguluyor. 7-8 Kasım'da Alan Kadıköy'de.

İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank'ın katkılarıyla sahnelenecek Hamlet, Down sendromlu sekiz oyuncunun rol aldığı yenilikçi bir yorum. Teatro La Plaza'nın bu yapımı, Shakespeare'in klasik metnini nöroçeşitlilik perspektifiyle yeniden ele alıyor ve "olmak ya da olmamak" sorusunu varoluşsal bir düzleme taşıyor. 23-24 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

Kadın teması

Odeabank işbirliğiyle beş yıldır sürdürülen "Bu İşte Bir Kadın Var" teması, kadın üretimini vurgulamaya devam ediyor. İlyas Özçakır'ın rejisiyle Aşağıdaki Pencere, sansür ve otosansür temalarını işleyen tek kişilik bir oyun; 30-31 Ekim'de Paribu Art'ta.

Belçika'dan Flaman Kraliyet Tiyatrosu KVS yapımı Bovary, Gustave Flaubert'in Madame Bovary romanını feminist bir bakışla güncelliyor; Carme Portaceli'nin yorumuyla 8-9 Kasım'da Zorlu PSM'de.

New York Üçlemesi

Arayışlar

Geçtiğimiz yıl başlatılan "Yeni Arayışlar" bölümü, genç sanatçıların deneysel çalışmalarına alan açıyor. Ferdi Çetin'in Televizyonun Karşısında Özel Mülkiyetin Kökeni Üzerine Düşünürken Uyuyakalmışım, Babamın Sesine Uyandım oyunu, İKSV Genç Sanatçı Fonu destekli; 3-4 Kasım'da Alan Kadıköy'de. Reka Kolektif'in Jonas’la Evlenmek ise evlilik yarışması üzerinden göç ve kimlik temalarını ele alıyor; 19-20 Kasım'da aynı mekânda.

Festival, İstanbul'un mekânlarını sahneye dönüştüren özel projelerle de zenginleşiyor. Kumbaracı50'nin İstanbul Mon Amour: Pera’nın Karanlık Odası, Türkiye'nin ilk kadın fotoğrafçısı Maryam Şahinyan'ın hikâyesini Beyoğlu'nda anlatıyor; 15-16 Kasım'da Beyoğlu Spor Kulübü, Beyoğlu Sineması ve Metrohan'da.

Reşad Ekrem Koçu'dan ilham alan Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş: Çerkes Rıdvan’ın Dolabı, 26 Ekim'de Haliç'teki tarihi bir handa. Barış Arman'ın Açık Mülkperformansı ise emlak piyasasını simüle ederek İMÇ'de 13-15 Kasım'da izleyiciyi katılımcı yapıyor.

Çocuklar için

Çocukları unutmayan festival, Ceren Oran'ın Oyun İçinde Oyun adlı doğaçlama dans performansıyla hayal gücünü teşvik ediyor; 15-16 Kasım'da Alan Kadıköy'de.

Ücretsiz yan etkinlikler

Ücretsiz yan etkinlikler, festivali bir düşünce platformuna dönüştürüyor. Eylül ayında başlayan söyleşi dizisi: 23 Eylül'de bu seneki festivalin Onur Ödülü sahibi Seçkin Selvi ve Didem Bayındır'la "Paul Auster’ı Anlamak ve Çevirmek" (Minoa Pera); 29 Eylül'de Eylül Görmüş ve Kemal Aydoğan'la "Édouard Louis’yi Sahneye Taşımak" (Minoa Pera); 10 Ekim'de Deniz Yüce Başarır ve Hülya Adak'la "Feminist Bir Bakışla Bovary’yi Bugünden Okumak" (Orient-Institut Istanbul). Ekim'de ise Türkiye Down Sendromu Derneği'nin gösterisi (20 Ekim, Zorlu PSM Avlu), Scapino Ballet atölyesi (21 Ekim, Zorlu PSM), Teatro La Plaza'nın erişilebilir dans atölyesi (21 Ekim) ve Christian Lollike ile yazarlık atölyesi (30-31 Ekim, Orient-Institut Istanbul). Çocuklar için İKSV Alt Kat atölyeleri, Alarko Holding desteğiyle 4-6 ve 7-9 yaş gruplarına tiyatro deneyimi sunacak. Ayrıntılı bilgi tiyatro.iksv.org'da.

Festival, Alan Kadıköy'den Zorlu PSM'ye 11 farklı mekânda şehre yayılacak.