Aygaz, 20 yıldır Sagalassos’un yanında

Aygaz, 2005 yılında başladığı ve ilk gününden beri yerinde izlemeye çalıştığım Sagalassos desteğinde 20 yılı geride bıraktı. Bugün Burdur’un Ağlasun ilçesinde yükselen antik kent, Akdeniz’in en iyi korunmuş yerleşimlerinden biri olarak arkeoloji dünyasının gözdelerinden biri. 2024’ten itibaren Koç, Bilkent, KU Leuven ve Brüksel Vrije üniversitelerinin oluşturduğu konsorsiyumun yürüttüğü proje, Bilkent Üniversitesi’nin Türk Kazı Başkanlığı ile birlikte sürdürülüyor.

Son keşifler

Kazılarda geçtiğimiz yıl önemli buluntular gün ışığına çıkarıldı. Hamam-Gymnasion’da yapılan yeniden incelemelerde, sfenks-tanrı Tutu figürü ile Mısır ikonografisine ışık tutan kabartmalı mermer levhalar tespit edildi. Güneydoğu Caddesi’nde yapılan çalışmalarda ise Ay Tanrısı Men ve Hermes’e ait gerçek boyutlu mermer heykeller bulundu. Men heykeli Anadolu’daki en eski tam boy mermer tasvir olarak bilim dünyasında heyecan yarattı.

Restorasyon hedefleri

2029’a kadar sürecek program kapsamında Agora Gymnasiumu, Güneydoğu Caddesi ve Sokak Çeşmesi’nin restorasyonu planlanıyor. Çeşmenin özgün işlevine kavuşması için yeniden suyla buluşturulması da hedefleniyor. Böylelikle ziyaretçiler, antik kentin özgün yollarını izleyerek Yukarı Agora’ya ulaşabilecek.

Aygaz ve kültürel miras

Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz, “20 yıldır Sagalassos’un adım adım ortaya çıkarılmasına tanık oluyoruz. Antoninler Çeşmesi’nin suyla buluşması, Yukarı Agora’nın restore edilmesi gibi pek çok anıtın yeniden hayat bulması bizim için gurur kaynağı” dedi. Şirket, 2026’da 65. yılını kutlamaya hazırlanırken, enerji sektöründeki faaliyetlerinin yanı sıra kültürel mirasın korunmasına verdiği destekle de öne çıkıyor.

“Evrensel bir kültürel hazine”

Kazı Başkanı Prof. Dr. Peter Talloen ise “Sagalassos, yalnızca bilimsel keşiflerin yapıldığı bir alan değil, aynı zamanda evrensel değere sahip bir kültürel hazine. Aygaz’ın katkıları sayesinde bu miras görünür oluyor ve dünya çapında ilham verici bir değer haline geliyor” sözleriyle çalışmalardaki heyecanı paylaştı.