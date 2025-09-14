Robert Capa İstanbul’da: Gerçek en iyi fotoğraftır

Ara Güler Müzesi’nin, Robert Capa Contemporary Photography Center iş birliği ve İstanbul Macar Kültür Enstitüsü’nün katkılarıyla hazırladığı sergi, adını Capa’nın yalın ve gerçeklikten yana fotoğraf anlayışını özetleyen sözünden alıyor. Sergi, foto muhabirliğinde dönüm noktası kabul edilen karelerle Capa’nın görsel anlatım gücünü gözler önüne seriyor.

İlk kareden son ana

Sergi, Capa’nın 1932’de bir foto muhabiri olarak ilk profesyonel işi olan, Leon Trotsky’nin Kopenhag’daki konuşmasını belgelediği kareyle başlıyor. Ziyaretçiler, sanatçının kariyerine yön veren İspanya İç Savaşı, II. Dünya Savaşı ve Normandiya Çıkarması gibi tarihi olaylardan kareleri izlerken, 1954’te Hindiçin’de çektiği son fotoğraflar ile sergi tamamlanıyor.

Türkiye’den 37 fotoğraf

Sergide ayrıca Capa’nın 1946 yılında Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında çektiği ve arşivlerde özel bir yer tutan 37 gümüş jelatin baskı da yer alıyor. March of Time haber filmi serisi için Türkiye’yi tanıtan bir belgesel hazırlamak üzere geldiği ülkede, İstanbul’un günlük yaşamından Ankara’nın modern mimarisine, kırsal manzaralardan portrelere kadar farklı konuları objektifine yansıtmıştı.

Haliç’te sandalcılar

İki fotoğraf ustasının buluşması

Sergi, 2024’te Budapeşte’de Capa Center’da açılan “Ara Güler: On Life” sergisinin ardından iki büyük fotoğraf müzesi arasındaki iş birliğinin ikinci adımı niteliğinde. Bir anlamda, Capa ve Ara Güler’in fotoğraf sanatındaki mirasları, iki farklı dönemin ve bakışın ışığında İstanbul’da yeniden buluşuyor.

Ziyaret bilgileri

Doğuş Grubu’nun Ara Güler ile 2016 yılında başlattığı iş birliği sonucunda 2018’de açılan Ara Güler Müzesi’nin ev sahipliğindeki sergi, 12 Eylül– 22 Mart 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da gezilebilecek. Pazartesi hariç, salı-cumartesi günleri 10.00-18.00, pazar günleri ise 12.00-18.00 saatlerinde sanatseverlerle buluşacak.