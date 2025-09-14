Elif Uras’tan kadın emeğine dair bir okuma: Ellerinde Toprak

Galerist, 16 Eylül’de kapılarını açacak olan Elif Uras’ın yeni sergisi Ellerinde Toprak ile sanatçının hem New York’ta torna ve elde şekillendirme teknikleriyle ürettiği seramik işlerini hem de İznik’te döküm yöntemiyle gerçekleştirdiği eserlerini ilk kez aynı çatı altında bir araya getiriyor.

Kadın bedeninden esinlenen hacimli vazolardan figüratif ve soyut anlatımların iç içe geçtiği heykellere, tabak ve tabletlere uzanan bu seçki, kadının görünmeyen emeğini ve tarihsel kültürel pratiklerini sahneye taşıyor. İslam sanatının geometrik ritmiyle Neolitik kil figürlerinin birleştiği formlar, altın yaldızla işlenen kadın figürleriyle ev içi üretimden tarıma, dokumacılıktan çömlekçiliğe kadar geniş bir belleği görünür kılıyor.

Sanatçı, Anadolu kadınları ile altın arasındaki tarihsel bağdan hareketle bu madeni ataerkil güçlerin simgesi olmaktan çıkararak, görünmez emeğin sembolü olarak yeniden yorumluyor. Bu anlatı, Türkiye’de kadınların yalnızca yüzde 30’unun resmi istihdamda bulunduğu güncel sosyoekonomik bağlamda daha da çarpıcı bir anlam kazanıyor.

Naz Cuguoğlu’nun kaleme aldığı katalog metniyle desteklenen Ellerinde Toprak, 8 Kasım’a kadar Galerist’te, Pazar günleri hariç her gün 11.00–19.00 arasında görülebilecek.