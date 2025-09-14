Kastamonu’daki Pompeiopolis’te yeni bir festival doğuyor

Taşköprü Belediyesi ve Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi Derneği’nin (DMKI) iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, az bilinen bir Roma mirasına dikkat çekecek: Pompeiopolis. Taşköprü’nün Zımbıllıtepe mevkiinde yer alan ve M.Ö. 64 yılına tarihlenen antik kent, kazılar tamamlandığında Batı Karadeniz’in en büyük arkeolojik alanlarından biri olacak. Burada bulunan yazıtlar ve tiyatro masklı sikkeler, Pompeiopolis’in bir dönem müzik, tiyatro ve spor şenlikleriyle ünlü olduğunu ortaya koyuyor.

Festivalin tanıtımı, Atatürk’ün Kastamonu ziyaretinin 100. yılı kutlamaları kapsamında yapıldı. Etkinlikte, Londra’da kariyerini sürdüren Kastamonulu soprano Oya Ergün, oda orkestrası eşliğinde sahne aldı. Programda, Taşköprülü besteci Erol Sayan’ın eserinden operanın seçkin örneklerine uzanan bir repertuvar sunuldu.

“Paflagonya’nın kültür merkeziydi”

Pompeiopolis kazılarının başkanı Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, antik kentin önemini şöyle anlattı:

“Pompeiopolis, antik dönemde Paflagonya’nın kültürel merkezlerinden biriydi. Yazıtlar ve sikkelerden burada müzik, tiyatro, dans ve spor şenliklerinin yapıldığını biliyoruz. Önceliğimiz, bazilika kazılarını derinleştirmek, Roma Villası’nı tüm mozaikleriyle ziyarete açmak ve tiyatroyu ayağa kaldırmak.”

“Geleceğin kalkınma anahtarı”

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise Pompeiopolis’i yalnızca tarihi bir değer değil, aynı zamanda ilçenin kalkınma anahtarı olarak gördüklerini vurguladı ve şunları söyledi:

“Pompeiopolis, Taşköprü’yü Batı Karadeniz’de ayrıcalıklı bir noktaya taşıyor. Antik çağda nasıl kültür ve sporun kalbiyse, biz de bu geleneği festivalle yeniden canlandırmak istiyoruz. İlçemizi bir kültür destinasyonuna dönüştürmek temel amacımız.”

DMKI Başkanı Zeynep Esen de 2017’den bu yana Kastamonu’nun potansiyelini tanıtacak etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Bu yılki etkinlik festivalin ön çalışması niteliğinde. Pompeiopolis, Batı Karadeniz’in az sayıdaki Roma kentlerinden biri. Gelecekte uluslararası ölçekte bir kültür ve sanat buluşmasına dönüşmesini hedefliyoruz” dedi.