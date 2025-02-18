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THY'den indirimli bilet kampanyası: Son gün 20 Şubat

Türk Hava Yolları, İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC seferlerini, 18-20 Şubat tarihleri arasında 949 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Haber Merkezi
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THY'den indirimli bilet kampanyası: Son gün 20 Şubat
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Türk Hava Yolları'nın (THY), internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 18-20 Şubat'ta satın alacakları biletlerle 24 Şubat ile 26 Mart arasında KKTC'ye, her şey dahil tek yön, vergiler hariç 949 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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