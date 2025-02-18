  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. THY, zamanında kalkış oranını yüzde 83,4'e yükseltti
Takip Et

THY, zamanında kalkış oranını yüzde 83,4'e yükseltti

Dünya'nın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) zamanında kalkış oranını yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY, zamanında kalkış oranını yüzde 83,4'e yükseltti
Takip Et

Türk Hava Yolları 1 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında yapılan seferlerde zamanında kalkış oranını yüzde 83,4'e yükseltti.

"Zamanında kalkıyoruz"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Zamanında kalkıyoruz, 1 Ocak - 17 Şubat tarihleri arasında geçen senenin aynı dönemine göre 5,6 puan iyileştirerek zamanında kalkışı yüzde 83,4'e yükselttik. Yolcularımızı zamanında emniyet ve kalite ile misafir eden tüm ekibimize teşekkür ederim. THY, emniyet ile tam zamanında" dedi.

BofA Anketi: Resesyon korkusu azaldı, dolardan umut kesilmediBofA Anketi: Resesyon korkusu azaldı, dolardan umut kesilmediFinans

 

Dünya Mutluluk Raporu: Türkiye, Ukrayna ve Arjantin'den daha mutsuzDünya Mutluluk Raporu: Türkiye, Ukrayna ve Arjantin'den daha mutsuzGündem

 

Ekonomi
İktisatçı Mustafa Sönmez: Geçim şartları emekliyi çalışmaya zorluyor
İktisatçı Mustafa Sönmez: Geçim şartları emekliyi çalışmaya zorluyor
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten: Enflasyondaki düşüş bizi pozitif etkiledi
Enflasyondaki düşüş bizi pozitif etkiledi
Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketi hangisi? İşte zirvedeki firma...
Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketi hangisi? İşte zirvedeki firma...
18 yaşında kurduğu çiftliğini 7 yıl sonra 14 bin tavuklu işletmeye dönüştürdü
18 yaşında kurduğu çiftliğini 7 yıl sonra 14 bin tavuklu işletmeye dönüştürdü
CHP'den kanun teklifi: Bayram ikramiyesi en az asgari ücret tutarında arttırılsın
CHP'den kanun teklifi: Bayram ikramiyesi en az asgari ücret tutarında arttırılsın
Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2018’den bu yana ne kadar eridi?
Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2018’den bu yana ne kadar eridi?