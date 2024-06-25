THY’ye ‘En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu’ ödülü

İklim krizinin havacılık sektörünü olumsuz etkilediği bir ortamda Türk Hava Yolları (THY), gönüllü karbon dengeleme platformu CO2mission, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımı, uçak içi sürdürülebilir ürünler ve uyguladığı atık yönetimi ile yolcularına sunduğu sürdürülebilir seyahat deneyimi sayesinde sektörde öne çıkıyor. THY, World Finance tarafından bu yıl da “En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu” ödülüne layık görüldü. Böylece THY, ödülü üç yıl üst üste kazanırken sürdürülebilirlik alanındaki öncü faaliyetleri ile havacılık sektörüne örnek olmaya da devam ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Üç yıldır üst üste ‘En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu’ ödülünü almak, sürdürülebilirliğe ve çevre yönetimine olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Türk Hava Yolları olarak, dijitalleşme alanında dünyanın ilk 3 havayolundan biri olmayı stratejik hedeflerimizden biri olarak belirledik. 2050 yılına kadar Karbon Nötr Havayolu olma taahhüdümüz doğrultusunda, 2022 yılında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımını iklim değişikliğiyle mücadele planlarımıza dahil ettik ve 2023 yılında da SAF kullanımımızı yeni rotalarla daha da genişlettik. SAF kullandığımız uçuş ağımıza yeni rotalar eklemeye ve tüm operasyonlarımızda sürdürülebilir uygulamaları temel almaya devam edeceğiz.” dedi.

2008’den bu yana karbon ayak izini azaltmak için 100’den fazla operasyonel optimizasyon projesi yürüten THY, 2023’te de yakıt tasarrufu ve sera gazı salımının azaltılması konularında önemli başarılar elde etti. Öte yandan World Finance Sürdürülebilirlik Ödülleri, dünya finans ve iş çevrelerince önemli bir referans olarak kabul ediliyor ve çevresel, ekonomik ve sosyal alandaki en iyi uygulama örneklerine sahip kuruluşlara veriliyor. World Finance, 2008 yılından bu yana farklı sektörlerde uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle ülkelerin en iyi kurumlarını belirlemeyi hedefliyor.