Tim Cook’un Türkiye açıklaması, Apple’a pahalıya patladı

Apple CEO’su Tim Cook’un 2018’de yaptığı bir açıklama, şirketin 490 milyon dolar ödemesine neden oldu.

Cook, söz konusu açıklamada, Apple'ın Brezilya, Hindistan, Rusya ve Türkiye gibi para birimlerinin zayıfladığı pazarlarda satışların olumsuz etkilendiğini belirtmişti.

Açıklama sonrası ortaya çıkan bilgilere göre ise Çin’in de bu ülkeler arasında yer aldığı ancak Cook'un bu verilerden bahsetmediği bildirildi.

Söz konusu gelişmeler sonrası, Cook’un verileri gizleyerek hissedarları “dolandırdığını” iddia eden yatırımcılar şirkete toplu dava açtı.

490 milyon dolarlık anlaşmaya varıldı

Reuters’ın aktardığına göre, suçlamalar sonrası Apple davayı çözmek için 490 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Ön anlaşmanın Cuma günü Kaliforniya'daki ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulduğu bildirildi.

Apple ve avukatlarından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.