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TMSF, Ak - Süt/Alb Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Ak - Süt/Alb Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü 224 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkardı.

Haber Merkezi
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Ak-Süt/Alb Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkarmaya ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Ak-Süt Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ ve ALB İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd Şti.'den oluşan ticari bütünlük için muhammen bedel 224 milyon TL olara belirlendi. 

İhale 11.10.2023 tarihinde, saat 11:00’da yapılacak.

 