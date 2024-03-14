EKONOMİ (BURSA) - Tofaş, 2023 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Tofaş, sektör liderliğini 5’inci yıla taşıdı. Otomotiv sanayimizin en güçlü oyuncularından biri olan Tofaş, 2023 yılında da başarılı performansını sürdürdü. 55’inci kuruluş yılını geride bırakan Tofaş, 2023 yılında 7 milyonuncu aracını üretirken, 240 bin adetle ülkemiz otomotiv üretiminin yüzde 16’sını gerçekleştirdi ve 60 bin adetlik ihracat yaptı.

Türkiye binek ve hafif ticari araç pazarında yüzde 16,2 pay elde eden Tofaş, Fiat markasıyla sektör liderliğini 5’inci yıla taşırken, tüm markalarımız da kayda değer bir pazar büyümesi elde etti. Tofaş, hızla değişen dinamikleri yönetme kabiliyeti, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla geliştirdiği kurumsal yetkinlikleri, istikrarlı yatırımları ve rekabetçiliğiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Dijital dönüşüm inovasyon, çevik yönetim ve karbon dönüşümü gibi birbirini tamamlayan programlarla yarınlara hazırlanıyor” dedi. Koç, 2023 yılının Mart ayında Koç Holding ile Stellantis Grubu arasında imzalanan çerçeve anlaşma ve Temmuz ayında Tofaş ile Stellantis Türkiye arasındaki satın alma anlaşması olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Çok önemli bu stratejik iş birliği, Koç Holding ve Stellantis’in ülkemizin geleceğine olan büyük güvenlerinin güçlü bir teyididir. Rekabet Kurumu onayı da dâhil olmak üzere, düzenleyici onaylara tâbi olan bu işlemin 2024 yılında tamamlanmasını umuyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge ekosistemini genişletecek

Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Cengiz Eroldu ise Tofaş olarak Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki beş marka ile 200 bin 204 satış adedi ile pazar liderliğini sürdürdüklerine ve Tofaş’ın temsil ettiği markalarla tüm segmentlerde başarılı sonuçlar elde ettiğini söyledi. Eroldu, şirketin gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 3, net karının da yüzde 61 artış gösterdiğini dile getirdi. Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerinden biri olduklarına vurgu yapan Cengiz Eroldu, küresel otomotiv yazılımı alanındaki ihtiyaçlara yanıt vermek üzere faaliyet kapsamını ve Ar-Ge ekosistemini genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. Eroldu, “32 Avrupa Birliği projesinin 2023 yılsonu itibariyle 21’ini tamamlayan Ar-Ge Merkezimiz, 2023 yılında 8 yeni projenin kabulünü de alarak devam eden proje sayısını 19‘a çıkardı. Dijital optimizasyon uygulamalarıyla akıllı fabrikaya yönelik çalışmalar kapsamında, Son 5 yılda dijitalleşme alanında 1.700’ü aşkın proje gerçekleştirdik. Bağlanabilirlik uygulaması Fiat Connect’i yeni fonksiyonlar ile zenginleştirerek, müşterilerimize ek faydalar sağladık. Connect uygulamasını 2024 yılında bünyemizdeki diğer markalarımızda kullanılabilir hale getirerek, bu teknolojiyi daha geniş kitlelerle buluşturmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.

Hedef 2030 yılında yüzde 50 karbon azaltımı

Eroldu, Tofaş’ın ağırlıkla enerji verimliliği projeleri, güneş enerjisi üretimi ve kullanımı ile 2030’a kadar yüzde 50 karbon azaltımını hedeflediğini de kaydederek sözlerine şöyle devam etti; “2050 yılında da net sıfır karbon olmayı hedefliyoruz. Stellantis grubunun en iyi 3 fabrikasından biri olarak iş güvenliği, kalite ve verimlilik gibi göstergelerde de en ön sıralarda yer alırken, tüm çalışanlarımız için güvenli, sağlıklı, öğrenmeyi ve gelişimi destekleyen bir iş ortamı yaratmayı temel sorumluluklarımızdan biri kabul ediyoruz. Spor ve eğitim alanlarındaki projelerimiz toplumsal gelişime katkı adına önceliğini de koruyor.”