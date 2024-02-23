Toros Tarım, 'Toros çiftçi' uygulamasıyla üreticiye desteğini artırıyor

Toros Tarım, 2016 yılında çiftçilerin kısıtlı kaynaklarını en doğru şekilde kullanarak üretimlerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirdiği “Toros Çiftçi Uygulaması”nın içeriğini, sahada görev alan ziraat mühendisleri ve Bilgi Teknolojileri ekibinin detaylı ve yoğun çalışmalarının ardından daha da geliştirdi.

Uydu görüntüleri paylaşılıyor

Sahip olduğu üretim ve pazar payı itibarıyla bitki besleme ürünleri alanında Türkiye’nin en büyük kuruluşu olarak Toros Tarım, ürünlerinin yanı sıra geliştirdiği projelerle de sektöre öncülük ederken, dijital teknolojilerle de çiftçileri destekliyor.

Altyapısı ve tüm kullanıcı arayüzleri yenilenen Toros Çiftçi Uygulaması, kullanıcı deneyimini iyileştirerek, çiftçilerin uygulamadan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olacak ayarlar ve ipuçları ile verimlilik artışı sağlayacak yeni özelliklere odaklanıyor. Tarlanın koordinatlarına, anlık hava durumu, toprak analizi ve bitki özelliklerine göre çiftçilere gübreleme önerileri sunarak tasarruf ve verim artışı sağlamayı hedefleyen uygulamanın özelliklerini yeni nesil, gelişen ve değişen teknolojiler doğrultusunda yenileyen Toros Tarım; uydu görüntüsü ile bitki büyüme analizi, su tutma kapasitesi, gelir-gider yönetimi, finansal veriler gibi yeni içeriklerle de çiftçilerin daha fazla bilgiye ulaşmasını sağlıyor.

Ürün verimliliğini artırıyoruz

Toros Tarım Genel Müdürü Ahmet Eren, “O günden bu yana karar verme ve kaynaklarını etkin kullanma konusunda çiftçilerimizin en büyük destekçisi olan Toros Çiftçi Uygulaması; tarımsal alanlarda gübreleme ve sulama gibi ihtiyaçların tespit edilmesi, doğru gübrenin, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılması ve ürünlerin gelişiminin takip edilmesi konularında çiftçilerimize yardımcı olarak ürün verimliliği ve kalite artışı sağlamaktadır. Web ve uygulama marketleri üzerinden erişilebilen, akıllı cep telefonu veya tabletlere ücretsiz olarak indirilebilen bu çiftçi dostu karar destek uygulaması; hava durumu tahminleri, toprak analizi ve bitki verilerini bir araya getirerek çiftçilerin faaliyetlerine yönelik öneriler geliştiriyor. Tarla koordinasyonları bazında ani hava durumu değişikliklerini takip ederek çiftçileri bilgilendiriliyor.” dedi.

Uygulama tüm çiftçilerin kullanımına açık

Toros Çiftçi uygulaması ile çiftçilerin yanı sıra gübre bayilerinin de hizmetlerini kolaylaştırmasına katkıda bulunduklarına dikkat çeken Eren, “Toros müşterisi olsun ya da olmasın tüm çiftçilere açık olan Toros Çiftçi, basit ve anlaşılır kullanımıyla geniş kitlelere ulaşıyor.Uygulamayı kullanan çiftçi, tarlası için yapılan hava durumu tahminlerini gün bazında takip edebildiği gibi don, dolu ve fırtına uyarılarına da ulaşarak sürprizlere karşı gerekli önlemleri alabiliyor. Tarla ve ürün bilgisini uygulamaya girerek en uygun zamanda, hangi tür gübreyi kullanması gerektiği konusunda bilgilendiriliyor. Bu sayede çiftçimiz gübreye yaptığı yatırımın karşılığını en iyi şekilde alabiliyor.” diye konuştu.

Analizler paylaşılıyor

Toprak, hava ve bitki tabanlı bir akıllı gübreleme uygulaması olarak Türkiye’de bir ilk olan, dünyada ise benzerlerinden birçok yönüyle ayrışan Toros Çiftçi’nin uydu görüntüsü analizi ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojiler barındırdığını açıklayan Ahmet Eren, “2016 yılında düzenlenen Growtech Eurasia Tarım İnovasyon Ödülleri’nin Tarımsal Bilişim kategorisinde birincilik ödülünü de kazanmış olan uygulamamızı, çiftçilerimize ve tarım sektörüne nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz düşüncesinden yola çıkarak, gelişen teknolojiler doğrultusunda daha kapsamlı hale getirdik. Veri odaklı bir tarım ekosisteminin oluşması açısından kritik öneme sahip olduğuna inandığımız bu uygulamayı, sahada görev alan ziraat mühendisleri ve Bilgi İşlem ekibinin yoğun ve detaylı çalışmaları sonucunda güncelledik. Çiftçilere, tarım işletmelerini daha sürdürülebilir ve kârlı hale getirebilmeleri için gereken birçok aracı sunan yeni uygulamada bir araya gelen veri toplama, analiz, öneriler ve raporlar gibi özellikler, tarım işletmelerinin başarısını artırmada önemli bir rol oynayacak.” dedi.

Dijital dönüşüme ayak uydurmalıyız

Toros Çiftçi’nin kullanıma sunulan yeni versiyonunda mevcut içeriklerin geliştirilmesinin yanı sıra yeni bilgi ve analizlerin de yer aldığına dikkat çeken Eren, şöyle devam etti:

“Tarım sektöründe yaşanan bu dijital dönüşümün önemli bir parçası da uydudan bitkisel gelişimi izleme yöntemleridir. Toros Çiftçi sayesinde çiftçiler, tarla veya bahçesindeki bitkilerin gelişim ve sağlık durumunu yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ile hassas bir şekilde gözlemleyebilme imkânı buluyor. Bitki büyümesindeki değişiklikleri izleyerek, erken teşhis ve müdahale kolaylığı yaşıyor. Doğru hava durumu bilgilerine ve iklim analizine erişerek hassas planlama yapma ve gerektiğinde önlem alma şansı yakalıyor. Tarım arazilerinin koordinatları ve toprak analiz sonuçlarının yanı sıra hava koşulları gibi etkenlerin de dikkate alınmasıyla uygulamadan gübreleme tavsiyesi alan çiftçilerimiz, yüksek verimlilik değerlerine ulaşabiliyor. Tüm bunlarla birlikte yeni uygulamamızda maliyet takibi, bütçe ve risk yönetimi gibi içeriklerle çiftçiler, etkili bir finansal yönetim aracına da sahip olmuş oluyor. Toros Çiftçi, tarımsal verileri toplama, analiz etme ve böylece daha iyi kararlar verme konusunda da çiftçilere rehberlik etme görevini yürütüyor.”