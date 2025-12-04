Toros Tarım’ın atığı ürüne dönüştüren projesine birincilik ödülü

Bitki besleme ürünleri alanında Türkiye’nin lider şirketi Toros Tarım, operasyonlarını sürekli geliştirerek daha verimli, çevik ve dayanıklı bir şirket olma hedefi doğrultusunda yürüttüğü dönüşüm çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. “Sensiz Olmaz” mottosuyla 2017 yılında başlatılan Yalın Dönüşüm Programı, 2020 yılında hayata geçirilen Altı Sigma metodolojisi ile daha da güçlendi. Bugüne kadar toplam 116 çalışan ile 6 dalga Yeşil Kuşak ve 1 dalga Kara Kuşak eğitimi tamamlandı. Böylece şirket bünyesinde 66 Yeşil Kuşak ve 7 Kara Kuşak çalışana ulaşıldı. Tüm bu çalışmalar Kıbrıs’ta düzenlenen 9. Yalın Altı Sigma Konferansı kapsamında düzenlenen Proje Yarışması’nda Altı Sigma kategorisinde Toros Tarım’a birincilik getirdi. Ödül, Ar-Ge ekibinin geliştirdiği, katı atıkların farklı malzemelerle granüle edilerek yüksek azot içerikli tarımsal girdiye dönüştürülmesini sağlayan “Katı Bir Atığın Farklı Malzemeler ile Granülasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi” projesine verildi.

Birincilik ödülüne layık görülen granülasyon projesi; atık yönetimine sürdürülebilir bir çözüm sunması, yüzde 20’nin üzerinde azot içeren yeni bir ürün potansiyeli yaratması, 2–5 mm partikül boyutuyla tarımsal kullanım için ideal bir yapı oluşturması, bilimsel geçerliliğinin yüksek istatistiksel deney tasarımlarıyla yürütülmesi gibi özellikleriyle öne çıktı. Aynı kategoride, Samsun tesisinden “NPK Tesisi Enerji Tüketimlerinin Azaltılması” projesi de finale kalan çalışmalar arasında yer aldı. Projeler; enerji verimliliği, atıkların katma değerli ürüne dönüştürülmesi ve veriye dayalı istatistiksel analizleriyle dikkat çekti. Toros Tarım bunun yanında, Altı Sigma kapsamında 2020 yılından bu yana yürütülen toplam 101 projede 8,9 milyon Euro finansal getiri sağladı. Proje çıktıları satış ekipleriyle beraber değerlendirilerek, ortaya çıkan üç farklı ürün adayından biri için tescil süreci tamamlanırken, diğer iki ürün için süreç devam ediyor.

Sürekli iyileşme kültürü birincilik getirdi

Yalın Altı Sigma Konferansı’nda şirketin yalın üretime bakış açısını ve bu alandaki çalışmalarını aktaran Toros Tarım Yalın Üretim Direktörü Umut Zorlu, “Toros Tarım olarak sürekli iyileştirme kültürünü yalnızca bir proje yaklaşımı değil, kurum kültürümüzün temel yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Toros Tarım’da yürütülen Altı Sigma Yeşil Kuşak projeleri, yalnızca finansal kazanç sağlamayı değil, aynı zamanda verimlilik, sürdürülebilirlik ve çalışan gelişimi açısından da değer yaratmayı hedefliyor. Proje sonuçları, yıl sonunda üst yönetim tarafından finansal katkı, sürdürülebilirlik ve sunum kalitesi gibi kriterlerle değerlendirilerek çalışan performans karnelerine yansıtılıyor. Bu başarı, veriye dayalı karar alma, ekip çalışması ve sürekli iyileştirme kültürümüzün bir yansıması. Altı Sigma kategorisinde finale iki projemizle kalmamız ve birincilik ödülü kazanmamız, sahadaki emeğin, veriye dayalı düşüncenin ve ekip ruhunun doğal bir sonucu. Bu başarı tüm çalışanlarımıza ait. ” dedi.