TOYO Matbaa Mürekkepleri, yatırımlarıyla ürün gruplarını genişletirken otomasyonu artıracak

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde beş farklı kategoride üretim yapan ve ambalaj ile basım sektörlerine hizmet veren Japonya merkezli artience group’a bağlı Toyo Matbaa Mürekkepleri, Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Kasım ayı tanıtım toplantısına konuk oldu. Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli, ambalaj üretiminde sürdürebilirlik uygulamalarının arttığını ve bu açıdan kâğıt-karton ambalajın avantajlı konumda olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik ve hijyen standartlarına uyum sağlamak için yeni teknolojiler geliştirdiklerini dile getirdi. Benli, 65 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımıyla mevcut ürün gruplarına yenilerini eklerken, otomasyon seviyesini de artıracaklarını aktardı.

20'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve yaklaşık 7 bin 800 çalışanıyla küresel bir ağa sahip olan çok yönlü bir kimyasal üretim grubu olan artience group’a bağlı Toyo Matbaa Mürekkepleri’nin; gazete ve magazin mürekkepleri, tabaka ofset mürekkepleri, serigrafi mürekkepleri, flekso ve rotogravür mürekkepleri ile metal ambalaj sistemleri kategorilerinde aynı çatı altında Ar-Ge ve üretim yapan tek şirket konumunda olduğunu dile getiren Benli, “Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak aynı zamanda laminasyon tutkalları ve pigment gibi ürün gruplarının da satışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin ilk mürekkep Ar-Ge Merkezi ünvanına sahip olan şirketimiz, 2018 KalDer Mükemmellik Ödülleri’nde Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma kategorisinde Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne, 2016 İnovaLİG’de ise İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü” diye konuştu.

2023 verileriyle şirketin satışlarının yüzde 46'sının Japonya’da, yüzde 53.7'sinin Japonya dışında olduğunu ifade eden Benli, “Bu oranın içerisinde Avrupa ülkeleri yaklaşık yüzde 8’lik bir paya sahip. Yaklaşık 3 milyar dolar büyüklüğünde bir şirketiz. Faaliyet alanlarımız arasında, likit mürekkepler, sheet-fed ofset mürekkepleri, metal ambalaj sistemleri, gazete ve magazin mürekkepleri, pigment ve laminasyon tutkalları bulunuyor. Türkiye’de ağırlıklı olarak ambalaj ve basım sektörlerinin ihtiyaçlarını gözeterek yeni ürünler geliştiriyor, hizmet ağımızı artırıyoruz. Avrupa’ya baktığımızda ise Türkiye’nin yanı sıra Macaristan, Belçika ve Fransa’da fabrikalarımız bulunuyor' ifadelerini kullandı.



“İlk hedef tüm hizmet ve ürünlerin sürdürülebilirliğe katkı sağlaması”

Şirketin sürdürülebilirlik vizyonunun üç temel bacağı olduğunu belirten Benli, “Birinci hedefimiz, sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliğe katkı sağlaması. İkinci olarak, üretim süreçlerimizin çevresel etkisini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Son olarak, toplumun sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

65 milyon dolarlık yeni yatırım

45 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve yeni tesis inşaatının devam ettiğini belirten Benli, “Ocak ayının ortasında açmayı planladığımız, makine testlerinin sürdüğü bu tesis, arazimizin neredeyse yarısını kapsıyor. İşler iyi giderse, kalan alanı da değerlendirmeyi hedefliyoruz. 65 milyon dolarlık bu yeni fabrika yatırımıyla mevcut ürün gruplarımıza ek olarak laminasyon tutkalları ve poliüretan bazlı mürekkepleri de ekleyeceğiz. Ayrıca ürün çeşitliliğimizle birlikte otomasyon seviyemizi de artıracağız” diye konuştu.

Pazarlarının Orta Doğu, Afrika ve Afrika’nın doğu sahilleri, Türkî Cumhuriyetler, CIS bölgesi (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri ve Doğu Avrupa olduğunu ifade eden Benli, “Türkiye, geçmişte mürekkep satışlarında Avrupa’dan daha hızlı büyüyordu. Ancak günümüzde Avrupa daha hızlı bir büyüme sergiliyor. Bu nedenle sürdürülebilirlik konusuna daha fazla odaklanmamız gerektiğine inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

Çevre dostu mürekkeplerin, su bazlı ve düşük VOC içerikli mürekkeplerin, hem düzenlemelere uygunluk sağladığını hem de çevresel ayak izini azalttığını ifade eden Benli, “Yeşil dönüşümle birlikte 2028 yılına kadar plastik ambalajın yüzde 3,49’luk kısmının kağıt-karton ambalaja dönüşmesi bekleniyor. Bu durum 0.7 milyon ton ek karton talebi yaratabilir” dedi.

Toyo Matbaa Mürekkepleri’nin gelecek vizyonu aktarıldı

Japon Mirasından Global Marka artience ve Gelecek Vizyonumuz başlıklı sunumunda, şirketin Japon köklerinden global bir marka olma yolculuğunu, yenilenen marka kimliğini ve geleceğe yönelik vizyonunu katılımcılarla paylaşan Benli, şirketin dönüşüm sürecine dair önemli bilgiler aktardı. Aynı oturumda, Ofset Satış Direktörü Engin Kurt ve Ofset Satış Müdürü Levent Ünal, mürekkep ve baskı sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Toyo Matbaa Mürekkepleri Ofset Ar-Ge Müdürü Müjde Özdemir ise “Ambalaj Sektörünün Geleceği, Sürdürülebilirlik ve artience Yenilikçi Ürün Çözümleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirerek, sektöre yönelik sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi yaklaşımları tanıttı.

Hakan Güldağ, soruları yanıtladı

Sunumların ardından Türkiye ekonomisi ve sektöre dair soruları cevaplayan EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, ihracatta zorlaşan ekonomik şartlara rağmen yeşil dönüşümü destekleyen ürünlerin fırsat sunduğunu söyledi.

Toyo Matbaa Mürekkepleri, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nda ilgi gördü

Ambalaj ve basım sektörüne hizmet veren Toyo Matbaa Mürekkepleri, “artience” Markasıyla Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’na katıldı. Toyo Matbaa Mürekkepleri, yenilenen “artience” marka kimliği ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve sektörünün en önemli fuarlarından biri olan 29. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’na katılım sağladı. Toyo Matbaa Mürekkepleri için ayrı bir öneme sahip olan bu fuar, Japonya merkezli Toyo Ink SC Holdings’in adını "artience group" olarak değiştirmesinin ardından “artience” markasıyla katıldığı ilk büyük organizasyon oldu. Toyo Matbaa Mürekkepleri, basım ve ambalaj üreticilerinin döngüsel ekonomiye geçişine yardımcı olabilecek geniş ürün yelpazesini sergiledi.





KASAD Başkanı Alican Duran: “Karlarımızdan azaltarak net ihracatçı olmaya devam ettik”

2024 yılının ilk 3 çeyreğinde kâğıt-karton ambalaj sanayicileri olarak karlarından azaltarak net ihracatçı olmaya devam ettiklerini dile getiren KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican DURAN, “En önemli ihracat pazarımız olan Avrupa Birliğindeki resesyona, AB yeşil mutabakatına göre artan regülasyonlara ve AB tarafından Polonya’ya verilen teşviklere rağmen AB pazarına yapılan ihracat artışında tonaj olarak Polonya’nın ardından Türkiye yer alıyor” dedi.

Duran, 2025 yılında Türk kâğıt-karton ambalaj sektörünün net ihracatçı kimliğini koruması için yeşil dönüşüme ve alternatif pazarlara yönelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

