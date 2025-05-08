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Toyota Motor'un karı düştü! Gerilemenin devamı bekleniyor

Dünyanın en büyük araç üreticisi Toyota Motor'un karı 2024-25 mali yılında düştü; gerilemenin cari mali yılda da devam etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Toyota Motor'un karı düştü! Gerilemenin devamı bekleniyor
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Toyota Motor'un karı düştü, gerilemenin cari mali yılda da devam etmesi bekleniyor. 31 Mart'ta sona eren mali yılda Toyota'nın net karı yüzde 3,6 azalarak 4,77 trilyon yen oldu. 2025-26 mali yılı için net kar beklentisi de yüzde 34,9 düşüşle 3,10 trilyon yen olarak ortaya kondu.

2024-25 mali yılında faaliyet karı yüzde 10,4 azalarak 4,80 trilyon yen, vergi öncesi kad da yüzde 7,9 düşüşle 6,41 trilyon yen olarak gerçekleşti.

2025-26 mali yılında ise faaliyet karının yüzde 21 düşüşle 3,8 trilyon yen olması bekleniyor.

2024-25 mali yılında gelirler yüzde 6,5 artarak 48,04 trilyon yene yükseldi. 2026 yılında 48,50 trilyon yen gelir bekleniyor.

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