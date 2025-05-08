Toyota Motor'un karı düştü! Gerilemenin devamı bekleniyor

Toyota Motor'un karı düştü, gerilemenin cari mali yılda da devam etmesi bekleniyor. 31 Mart'ta sona eren mali yılda Toyota'nın net karı yüzde 3,6 azalarak 4,77 trilyon yen oldu. 2025-26 mali yılı için net kar beklentisi de yüzde 34,9 düşüşle 3,10 trilyon yen olarak ortaya kondu.

2024-25 mali yılında faaliyet karı yüzde 10,4 azalarak 4,80 trilyon yen, vergi öncesi kad da yüzde 7,9 düşüşle 6,41 trilyon yen olarak gerçekleşti.

2025-26 mali yılında ise faaliyet karının yüzde 21 düşüşle 3,8 trilyon yen olması bekleniyor.

2024-25 mali yılında gelirler yüzde 6,5 artarak 48,04 trilyon yene yükseldi. 2026 yılında 48,50 trilyon yen gelir bekleniyor.