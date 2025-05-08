Maersk kârını yüzde 70 artırdı

Küresel ticaretin barometrelerinden olarak kabul edilen Maersk, yılın ilk üç ayı için geçen yıla göre yüzde 70 artışla 2,71 milyar dolar faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kar (FAVÖK) açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde kar 1,59 milyar dolar seviyesindeydi. Analistler 2,57 milyar dolar kar bekliyorlardı.

Maersk 2025 yılının tamamı için kâr beklentisini değiştirmeyerek 6-9 milyar dolar arasında tuttu. Ancak küresel konteyner pazarı hacim büyümesinin "artan makroekonomik ve jeopolitik belirsizlik” nedeniyle yüzde 1 ila 4 olarak revize edildiğini belirtti.

Bu arada Maersk, Kızıldeniz'deki aksaklıkların yılın geri kalanında da devam etmesinin beklendiğini söyledi.