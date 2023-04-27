Toyota'nın otomobil üretimi rekor kırdı

Japon Toyota, son 12 aylık dönemde Kuzey Amerika ve Asya'da artan kapasite ve üretim optimizasyonu sayesinde grup olarak 10.7 milyon adet rekor sayıda otomobil üreterek dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasındaki konumunu sağlamlaştırdı.

Otomobil devi Toyota, Daihatsu Motor ve Hino Motors gibi markaları içeren küresel satışların, güçlü talep nedeniyle yüzde 1.7 artışla 10.6 milyon adede ulaştığını açıkladı.