TPAO’dan hisse satışı iddialarına ilişkin açıklama

Mehmet KAYA / ANKARA – Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) herhangi bir hisse ya da pay satışının sözkonusu olmadığını belirterek, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

TPAO’dan yapılan açıklamada, genel müdür görseli ve TPAO logosu kullanılarak bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, TPAO’ya yatırım çağırısı yapıldığı hatırlatılarak, “Yatırım fırsatı adı altında TPAO hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimlerinde bulunulmaktadır. TPAO halka açık bir şirket olmadığından herhangi bir hisse satışı sözkonusu değildir.” denildi.