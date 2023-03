Trendyol, 500 milyon liralık yatırımını devreye aldı

Takip Et

Afet bölgesine destek vermeye devam eden Trendyol’un destekleri 1 milyar TL’ye ulaştı. Trendyol, afet bölgesi için uzun vadeli ve kalıcı destek sağlama hedefi ile Adana Aktarma Merkezi açılışını erkene çekti.

Adana Aktarma Merkezi’nin faaliyete geçmesi dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Adana Aktarma Merkezi’nin açılışını yıl ortalarında yapmayı planladıklarını söyledi. Afetle beraber öncelikli olarak acil ihtiyaçların karşılanmasının ardından bölgeye daha uzun vadeli ve kalıcı fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Çetin, “Bu doğrultuda da bölge ekonomisinin toparlanması, istihdam yaratılması ve çarkların bir an önce yeniden dönmesi için aktarma merkezimizi daha erken faaliyete geçirme kararı aldık. Yaklaşık 500 milyon TL’lik bir yatırımla aktarma merkezimiz faaliyete başlıyor. Burası yaklaşık 20 bin metrekare alanıyla bölgenin en büyük aktarma merkezi. Ayrıca yakın bir tarihte Ankara’da daha yüksek kapasiteli bir aktarma merkezimizi devreye alacağız.” diye konuştu.

Bölgedeki 35 bin satıcısını e-ihracatçı yapacak

Afet bölgesindeki satıcılarının 2022 yılı ticaret hacimlerinin 10,5 milyar TL olduğunu belirten Çetin, “Bu yıl için 16 milyar TL’lik ticaret hacmi hedefi koymuştuk. Satıcılarımızın bu hedefe ulaşması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Bölgeye 3 yılda sağlayacağımız ticaret hacmi 70 milyar TL’yi bulacak. Aynı zamanda bölgedeki 35 bin satıcımızı bu yıldan başlayarak Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışı satışlarına başlatmayı ve tüm dünyada satış yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de teknoloji, eğitim ve dil entegrasyonu başta olmak üzere her türlü desteği vereceğiz.” dedi.

Bölgedeki üretim hacmi 3 kat artırılacak

Trendyol markalı ürünlerin tüm Türkiye’deki 420 üretici tarafından, 4 bin yerli işletmede üretildiğini vurgulayan Çetin, “Bölgede, Trendyol markalı ürünleri üreten 18 fabrika, 65 atölye ve 4 binden fazla çalışan bulunuyor. Bölgeye ciddi istihdam ve ticari katkı sağlayan bu işletmelerimizin tekrar ayağa kalkarak üretime başlaması için tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar bölgedeki Trendyol markalı ürün üreticilerimize sağladığımız geliri bir önceki seneye göre 3 kat artırarak yaklaşık 1 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu

Bölgeye verilen destek 1 milyar TL’ye ulaştı

Trendyol ekosisteminin afet bölgesine şimdiye kadar verdiği desteğin 1 milyar TL’ye ulaştığını anlatan Çağlayan Çetin, “Bölge ve bölge halkı ayağa kalkana kadar biz de ayaktayız. 3,5 milyon adedin üzerinde ekipman ve malzeme gönderdik. 405 tır ve 14 uçak başta olmak üzere bölgeye yaklaşık 2.000 araçlık gıda, kıyafet, ısıtıcı, hijyen malzemesi vb. içeren yardımları bölgeye ulaştırdık. 1.300 gönüllü kuryemizle bölgedeki her noktaya ulaştık. Bugüne kadar 2.5 milyon kişilik sıcak yemek ve temel gıdayı deprem bölgesinin her köşesine ulaştırdık. Şu an bölgedeki 65 restoran ve 30 seyyar mutfak ile sıcak yemek çıkarıyoruz.” dedi.